Maltempo Lazio, forti nubifragi hanno colpito diverse zone di Roma e del Pontino: accumuli importanti | DATI

Dalla mattina al primo pomeriggio, piogge e temporali hanno colpito diverse zone della provincia di Roma e Latina, nel Lazio. I nubifragi hanno colpito in particolare le zone dei Castelli Romani, di Fregene, Anzio e le pianure pontine, interessando direttamente anche la città di Latina. Gli accumuli pluviometrici sono importanti: 39mm di pioggia ad Ariccia, 38mm sono stati registrati nella stazione meteo Arrone a Maccarese, 35mm al Lago di Nemi, 29mm a Fregene, 27mm a Latina, Borgo Montello, Lago di Albano, 24mm ad Anzio, 15mm a Velletri, 11mm a Lanuvio, 10mm ad Acilia, Borgo Santa Maria, 8mm a Cisterna di Latina.

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