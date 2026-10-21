Maltempo Lazio, forti piogge ad Anzio: allagato il nuovo reparto di Terapia intensiva dell’ospedale

Il maltempo delle scorse ore, che ha scaricato forti piogge su Anzio (RM), ha avuto effetti anche sull’ospedale della località. Nella notte, infatti, è stato completamente allagato il nuovo reparto di Terapia intensiva, con l’acqua che è entrata copiosamente su tutto il perimetro della struttura e che è caduta anche dall’interno delle nuove lampade, hanno riferito i testimoni presenti, con il rischio concreto di causare un cortocircuito e coinvolgere il personale al lavoro e i pazienti ricoverati. Il personale sanitario di turno ha cercato di arginare l’acqua con tutta la biancheria disponibile.

Non è la prima volta che accade. Già nella precedente ondata di maltempo si era verificato un fatto simile, anche se più contenuto. “Non una semplice macchia di umidità in un reparto inaugurato a giugno di quest’anno dopo lavori duranti quasi due anni”, dicono i sindaci di Nettuno, Nicola Burrini, e di Anzio, Aurelio Lo Fazio, che chiedono con forza “la chiusura del reparto, la messa in sicurezza dei pazienti e che il personale dell’ospedale lavori in un ambiente privo di rischi”. Serve “un intervento immediato per risolvere questo gravissimo problema di infiltrazione che è stato ignorato nonostante non sia la prima volta che il reparto si allaga e siano già stati chiesti interventi importanti. Non ci sono scuse per le condizioni in cui versa questa struttura, nuovissima e appena inaugurata, che ci è stata prospettata come un reparto di eccellenza”.

“Situazione tornata alla normalità”

“La criticità che si è verificata questa mattina presso la Terapia intensiva dell’Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno è rientrata e già intorno alle ore 10.00 la situazione è tornata alla completa normalità”. È quanto comunica la Asl Roma 6 in una nota. “Si ribadisce che l’infiltrazione ha interessato un locale di servizio separato dalle postazioni assistenziali del reparto – prosegue la nota – e che i pazienti ricoverati non sono mai stati esposti ad alcun rischio. L’attività della Terapia intensiva è proseguita regolarmente ed in piena sicurezza”. L’Ufficio Tecnico è intervenuto “tempestivamente per la gestione della criticità e proseguirà le attività già programmate sulla porzione di copertura interessata dall’infiltrazione“. La Direzione Aziendale, che ha seguito “costantemente” l’evolversi della situazione “in stretto raccordo” con la Direzione del Presidio Ospedaliero, intende rassicurare i sindaci di Anzio e Nettuno e tutta la cittadinanza sul fatto che “le condizioni di sicurezza dei pazienti e degli operatori sono state garantite in ogni momento“.

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