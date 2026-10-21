Maltempo Lazio, sopralluoghi in corso a Latina: si valuta la richiesta di stato di calamità naturale

A seguito della forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città tra la notte e la mattinata di oggi, l’Amministrazione comunale di Latina si è immediatamente attivata per verificare i danni con sopralluoghi e in costante contatto e coordinamento con la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e la Polizia locale. Lo rende noto il Comune di Latina, aggiungendo che in particolare, è stato incessante il confronto con le scuole. Nonostante le segnalazioni di allagamenti, allo stato attuale non sono pervenute da parte dei dirigenti scolastici richieste di chiusura dei plessi coinvolti. Nella giornata di domani, la ditta incaricata effettuerà gli interventi richiesti per il ripristino delle condizioni di sicurezza nelle parti degli edifici dove si sono verificate le infiltrazioni.

Si valuta la richiesta di stato di calamità naturale

“Le intense piogge delle ultime ore hanno colpito duramente Latina, causando allagamenti in diverse zone della città e disagi a scuole, attività commerciali e viabilità – spiega il sindaco Matilde Celentano -. Con la pronta attivazione del Centro operativo comunale decisa nella giornata di ieri seguiamo costantemente l’evolversi della situazione. Stiamo raccogliendo ogni segnalazione per avere un quadro completo dell’entità dei danni causati dal maltempo, al fine di valutare la richiesta dello stato di calamità naturale alla Regione Lazio. Voglio ringraziare gli operatori della Protezione Civile, la Polizia locale, i Vigili del Fuoco, le organizzazioni di volontariato e quanti in queste ore si sono impegnati per far fronte ai disagi”.

Le operazioni proseguono

“Di fronte a un evento meteorologico di forte intensità, il sistema di Protezione Civile messo in campo dal Comune di Latina ha retto, garantendo il monitoraggio del territorio, il coordinamento operativo e l’attivazione degli interventi necessari – afferma l’assessore alla Protezione Civile Gianluca Di Cocco -. La fase emergenziale ha richiesto una risposta articolata e continua, che non si conclude con la fine delle precipitazioni: le attività sul territorio sono tuttora in corso. La gestione dell’emergenza non si misura soltanto nelle ore in cui piove, ma anche nella capacità di intervenire dopo l’evento, verificare le criticità e accompagnare il territorio verso il ripristino delle condizioni di sicurezza. Per questo le operazioni proseguono, con verifiche sul campo, raccolta delle segnalazioni e individuazione delle priorità d’intervento. Ogni situazione deve essere valutata sulla base delle condizioni riscontrate, per individuare le soluzioni più appropriate. La fase successiva sarà altrettanto importante: ricostruire il quadro delle criticità, verificare le condizioni delle infrastrutture interessate e individuare gli eventuali interventi aggiuntivi necessari. La priorità – conclude – resta seguire l’evoluzione delle situazioni ancora critiche, completare gli interventi necessari e garantire una risposta concreta alle esigenze del territorio”.

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