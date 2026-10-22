Maltempo Monopoli, numerosi interventi nella notte: evacuato un treno, soccorsi turisti e un anziano

Una notte di emergenza a Monopoli, dove un violento nubifragio ha provocato allagamenti, danni e pesanti disagi, rendendo necessario un massiccio intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Bari. Tra le conseguenze più rilevanti, l’interruzione temporanea della circolazione ferroviaria sulla linea Bari-Lecce a causa di uno smottamento che ha bloccato un treno tra Fasano, nel Brindisino, e Monopoli. I passeggeri sono stati evacuati in sicurezza.

Numerosi gli interventi di soccorso effettuati nel corso della serata e durante la notte: momenti di apprensione per una famiglia di turisti francesi rimasta intrappolata in un’abitazione di campagna, isolata dall’acqua. Per raggiungere i componenti della famiglia, i soccorritori acquatici dei vigili del fuoco sono intervenuti con un gommone, riuscendo a trarli in salvo. Situazione critica anche nei pressi di Lamalunga, dove il cedimento dell’argine di un canale ha provocato la fuoriuscita dell’acqua, che ha invaso la carreggiata e sommerso un deposito agricolo. Nella stessa area è stato soccorso un anziano, rimasto aggrappato a una recinzione per non essere trascinato dalla violenta corrente generata dall’improvviso allagamento.

Le operazioni sono proseguite senza sosta per tutta la notte, con l’impiego di idrovore per rimuovere l’acqua accumulata e ripristinare le condizioni di sicurezza nelle zone maggiormente colpite. Gli interventi continueranno anche nel corso della giornata, per completare le operazioni di drenaggio e fronteggiare le conseguenze del maltempo. Nonostante la gravità delle situazioni affrontate e i disagi provocati dal nubifragio, il bilancio dei soccorsi è fortunatamente positivo: tutte le persone coinvolte sono in salvo e stanno bene.

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