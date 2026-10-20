Maltempo Piemonte: livelli elevati nei principali corsi d’acqua, aperta la Sala operativa della Protezione Civile della Regione

La Regione Piemonte ha aperto la Sala operativa della Protezione Civile nella sede di corso Marche a Torino in seguito all’ultimo bollettino di allerta emesso da Arpa Piemonte, che segnala condizioni di criticità sul territorio regionale. La struttura sarà attiva da oggi alle 18 e proseguirà le attività fino a cessate esigenze. I tecnici seguiranno l’evoluzione della situazione meteo per garantire il coordinamento delle attività di monitoraggio. Le verifiche effettuate nelle ultime ore mostrano livelli elevati nei principali corsi d’acqua piemontesi. Le maggiori criticità potrebbero tuttavia interessare i bacini collegati ai corsi d’acqua che provengono dal territorio ligure, in particolare nelle aree della Bormida e dell’Orba, dove l’evoluzione delle precipitazioni richiede un’attenzione costante.

Attraverso l’apertura della Sala operativa, la Protezione Civile regionale mantiene un presidio continuo della situazione e assicura il raccordo con gli enti e le strutture coinvolte nella gestione delle eventuali emergenze.

Allerta meteo arancione sulle aree di confine con la Liguria

Secondo il bollettino di allerta regionale emesso da Arpa Piemonte oggi alle 13, le zone G (Belbo e Bormida) e H (Scrivia), entrambe situate nelle aree di confine con la Liguria, sono interessate da un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico. Nelle stesse aree il quadro di criticità permane anche nella giornata di domani, mentre sulle zone F (Valle Tanaro) e I (Pianura settentrionale) è prevista allerta gialla. Arpa Piemonte indica inoltre una graduale attenuazione dei fenomeni sul settore meridionale della regione nella mattinata di domani. Per oggi e domani allerta gialla anche sui settori settentrionali (zone A e B), in miglioramento dal pomeriggio di domani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.