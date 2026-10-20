Maltempo Sardegna, nubifragio a Siniscola: caduti 235 mm di pioggia, 113 mm in una sola ora!

Una giornata di forte maltempo in Sardegna, con precipitazioni di intensità impressionante nella parte orientale dell’Isola. A Siniscola, comune della provincia di Nuoro, oggi, martedì 20 ottobre, sono caduti complessivamente 234 mm di pioggia, un quantitativo straordinario che testimonia la violenza dei fenomeni atmosferici che hanno interessato il territorio. Il dato più impressionante riguarda però l’intensità oraria delle precipitazioni: nel momento più violento del nubifragio, infatti, sono stati registrati 112 mm di pioggia in una sola ora. Un valore eccezionale, indicativo di un fenomeno meteorologico particolarmente intenso e concentrato, con enormi quantitativi d’acqua precipitati nell’arco di appena sessanta minuti.

Nubifragio a Siniscola, 234 mm di pioggia nella Sardegna orientale

Il dato pluviometrico rilevato a Siniscola descrive la portata dell’episodio di maltempo che ha colpito questa zona della Sardegna orientale. I 234 mm di precipitazioni corrispondono a una quantità particolarmente elevata se concentrata nell’arco di una sola giornata. Si tratta di un accumulo che assume ancora maggiore rilevanza considerando la localizzazione geografica del fenomeno, nel territorio della provincia di Nuoro, lungo il versante orientale della Sardegna. La quantità complessiva di pioggia evidenzia la notevole intensità dell’evento meteorologico che ha interessato Siniscola nella giornata di martedì.

Maltempo in provincia di Nuoro, l’intensità delle precipitazioni e il rischio idrogeologico

L’episodio registrato a Siniscola, nella Sardegna nord-orientale, evidenzia quanto possa essere rilevante non soltanto il quantitativo totale delle precipitazioni, ma anche la velocità con cui la pioggia raggiunge il suolo. Dal punto di vista meteorologico e idrologico, infatti, un accumulo superiore ai 200 mm rappresenta già un quantitativo considerevole. Quando a questo si associa un’intensità superiore ai 110 mm in un’ora, aumenta la potenziale pericolosità del fenomeno, soprattutto per la possibilità che l’acqua non riesca a infiltrarsi nel terreno o a defluire attraverso i normali sistemi di scolo. Eventi di questa natura possono favorire ruscellamenti superficiali, allagamenti localizzati e rapide variazioni delle portate dei corsi d’acqua, a seconda delle condizioni del territorio.

Sardegna, altri accumuli fino a 153 mm: nubifragi sulla costa orientale

Secondo i dati pluviometrici si registrano picchi anche a 153 mm, con altre stazioni che hanno rilevato 137 mm, 133 mm e 110 mm. Valori molto elevati che testimoniano l’intensità delle piogge, con diversi settori interessati da precipitazioni abbondanti e persistenti. Accumuli importanti vengono segnalati anche in altre zone, con punte di 86 mm e 72 mm, mentre nelle aree occidentali si osservano quantitativi più contenuti, generalmente compresi tra 20 e 50 mm, pur con significative differenze locali. La distribuzione delle precipitazioni evidenzia una marcata variabilità territoriale, con i fenomeni più intensi concentrati in alcune aree dell’Isola.

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