Maltempo Sicilia, forti piogge a Messina: attivato il Centro operativo comunale

Il Comune di Messina ha attivato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 21 ottobre, il Centro operativo comunale (COC), a seguito delle intense precipitazioni a carattere temporalesco che hanno interessato il territorio cittadino e del previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile, con avviso del 20 ottobre 2026, ha diramato un livello di allerta gialla per le zone A e I, che comprendono il territorio comunale di Messina, per la giornata odierna. Nel corso della giornata di oggi, il territorio comunale è stato interessato da intense precipitazioni a carattere temporalesco. Le previsioni segnalano un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche, con il persistere di piogge sparse e diffuse, prevalentemente a carattere temporalesco e localmente di forte intensità, in particolare nei settori tirrenici e ionici. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci intensi, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

L’attivazione del COC, disposta con ordinanza sindacale, è finalizzata a garantire il monitoraggio dell’evoluzione della situazione meteorologica e il coordinamento delle attività necessarie per fronteggiare eventuali emergenze, attraverso il raccordo tra i servizi e le strutture operative coinvolte. Sono state attivate le funzioni relative al supporto tecnico, al volontariato, ai servizi essenziali – con il coinvolgimento di AMAM S.p.A., Messina Servizi Bene Comune S.p.A. e del Servizio Manutenzione Strade – alle strutture operative locali, con la partecipazione della Città Metropolitana, e alla segreteria amministrativa di emergenza.

Il Centro operativo comunale assicurerà il coordinamento delle attività di soccorso, informazione e assistenza alla popolazione, nonché degli interventi necessari a fronteggiare eventuali criticità sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.