Maltempo Sicilia, forti piogge prefrontali sul settore ionico: quasi 130mm nel Siracusano

Il maltempo di queste ore non sta colpendo solo il Nord Italia, dove stanno cadendo quantità di pioggia eccezionali, come ampiamente previsto, ma anche la Sicilia ionica. Sono, infatti, iniziate le piogge torrenziali prefrontali nella Sicilia orientale, con picchi di quasi 130mm nel Siracusano. Oltre al Siracusano, che risulta la zona più colpita, il maltempo sta iniziano a fare sul serio anche nel Messinese. Il flusso di scirocco ha determinato la persistenza di precipitazioni nel Siracusano, con accumuli ormai abbondanti dalla mezzanotte sul versante orientale e costiero, esposto all’effetto stau. I dati pluviometrici illustrano la situazione alla perfezione. Finora nel Siracusano sono caduti: 128mm nella zona di Noto, 74mm a Cozzo su Cola, 57mm a Solarino, 29mm ad Avola, 25mm a Villasmundo, 20mm a Melilli, 15mm a Rosolini, 12mm a Siracusa. Per quanto riguarda il Messinese, le piogge iniziano ad essere serie: si registrano 34mm a Forza d’Agrò, 10mm a Casalvecchio Siculo, Pagliara, 9mm a Graniti, Allume.

Come detto, si tratta delle piogge prefrontali. Il fronte temporalesco attraverserà l’Italia nelle prossime ore, giungendo anche al Sud, dove porterà piogge, forti temporali e forti raffiche di vento. In Sicilia, è stata diramata l’allerta meteo gialla in tutta l’isola, per l’arrivo di piogge, temporali e raffiche di burrasca. Il bollettino di allerta riporta “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta l’isola, con quantitativi cumulati da deboli a moderati” e “venti tendenti a forti occidentali, con raffiche di burrasca”.

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