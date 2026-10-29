Maltempo USA, tempesta di neve in Colorado: dispersi 2 giovani alpinisti

Una tempesta di neve ha sorpreso 3 giovani alpinisti sulle montagne del Colorado (USA), dove le ricerche proseguono in condizioni meteorologiche difficili. Kaden Matsuda, 19 anni, e Jackson Donlon, 20, risultano dispersi da domenica, dopo essere partiti venerdì per un’escursione in alta quota. Secondo le autorità, nella giornata di sabato l’area è stata interessata da abbondanti nevicate, con oltre 30 centimetri di neve fresca. Il maltempo avrebbe reso particolarmente rischiosa l’ascensione verso le vette, che raggiungono quasi i 4.300 metri di altitudine.

Le squadre di soccorso, supportate da elicotteri, droni e unità cinofile, hanno individuato una tenda crollata sotto il peso della neve nei pressi di un lago, a Nord-Ovest dell’Ice Mountain. All’interno e nelle vicinanze sono stati trovati sacchi a pelo, indumenti e un fornello, ma dei 2 ragazzi non è stata ancora trovata traccia. Le operazioni potrebbero diventare ancora più complesse nei prossimi giorni: un nuovo peggioramento del tempo è previsto a partire da venerdì, con condizioni potenzialmente in grado di limitare per diversi giorni l’impiego degli elicotteri e le ricerche dall’alto.