Meteo USA, il maltempo in Colorado si trasforma in tragedia: morti 2 giovani escursionisti

Pioggia, forti raffiche di vento e una violenta tempesta di neve hanno sorpreso due studenti durante un'escursione sulle Montagne Rocciose

  • di Filomena Fotia
  • 30 Ott 2026 | 10:01
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Tragedia sulle montagne del Colorado, negli Stati Uniti, dove 2 giovani studenti universitari hanno perso la vita durante un’escursione a causa del rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche. I corpi di Kaden Matsuda, 19 anni, e Jackson Donlon, 20 anni, sono stati recuperati con l’ausilio di un elicottero, dopo che le forti raffiche di vento avevano ritardato le operazioni di soccorso. I 2 ragazzi erano partiti venerdì scorso dal campus di Leadville del Colorado Mountain College, diretti inizialmente verso Ice Mountain, una vetta che raggiunge i 4.254 metri di altitudine. Al momento della partenza era già in corso la pioggia, ma dopo una temporanea tregua nella mattinata di sabato, il tempo è rapidamente peggiorato.

Nel pomeriggio, una violenta perturbazione ha investito l’area montuosa, scaricando fino a 60 cm di neve e trasformando il paesaggio in uno scenario particolarmente difficile e pericoloso per gli escursionisti. I 2 giovani, attesi per domenica, sono stati dichiarati dispersi lunedì mattina. Le ricerche, condotte da circa 60 volontari con il supporto di elicotteri, droni e unità cinofile, hanno portato al ritrovamento dei corpi mercoledì in un bacino innevato del West Apostle Mountain. Il recupero si è concluso il giorno successivo, grazie anche all’intervento delle squadre di terra.

Le autorità locali hanno sottolineato che i 2 ragazzi erano preparati e avevano adottato numerose precauzioni di sicurezza. Tuttavia, come ricordato dallo sceriffo della contea di Chaffee, la montagna può riservare situazioni imprevedibili anche agli escursionisti più esperti.

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