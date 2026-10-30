New Jersey valuta misure per bloccare l’arrivo del diesel russo nei porti dello Stato americano

Il New Jersey potrebbe adottare misure per impedire l’arrivo di diesel russo nei propri porti. Il governatore democratico Mikie Sherrill ha dichiarato di essere al lavoro per individuare possibili soluzioni in grado di bloccare le forniture di carburante provenienti dalla Russia e destinate allo Stato americano, che ospita il più grande polo di importazione e distribuzione di prodotti petroliferi della costa orientale degli Stati Uniti. La questione assume particolare rilevanza per il ruolo strategico del New Jersey nel sistema energetico e logistico statunitense. L’eventuale blocco delle consegne russe potrebbe infatti incidere su un importante punto di ingresso e distribuzione dei prodotti petroliferi, in un momento in cui il costo dei carburanti rappresenta anche un tema di confronto politico tra l’amministrazione federale e le autorità locali. Intervistato dal Financial Times, Sherrill ha spiegato le intenzioni della propria amministrazione con una dichiarazione diretta: “sto esaminando le opzioni per impedire che arrivi in un porto del New Jersey”. Le parole del governatore fanno riferimento al diesel proveniente dalla Russia e alla possibilità di intervenire per impedirne lo scarico nei porti dello Stato.

Mosca annuncia quattro petroliere cariche di diesel destinate all’esportazione

Parallelamente alle dichiarazioni provenienti dal New Jersey, la Russia ha confermato di avere già avviato diverse spedizioni di diesel destinato all’esportazione. Martedì scorso, il vice primo ministro russo Alexander Novak ha comunicato che Mosca ha inviato tre petroliere cariche di carburante e che una quarta imbarcazione è partita ieri. Le informazioni diffuse da Novak confermano quindi la partenza di quattro navi nell’ambito delle forniture russe di diesel. Le spedizioni assumono particolare importanza alla luce della posizione espressa dal governatore del New Jersey, che sta valutando come impedire che il carburante proveniente dalla Russia possa raggiungere un porto dello Stato americano. La possibile opposizione allo scarico delle petroliere apre un fronte di confronto tra le intenzioni delle autorità locali statunitensi e la posizione del governo russo, interessato a portare avanti le proprie esportazioni di prodotti petroliferi.

Il New Jersey al centro della questione delle importazioni di diesel russo

La vicenda mette in evidenza il ruolo strategico del New Jersey nel mercato petrolifero della costa orientale americana. La presenza del più grande polo regionale per l’importazione e la distribuzione di prodotti petroliferi rende lo Stato un punto particolarmente rilevante nella gestione dei flussi di carburante diretti verso gli Stati Uniti. L’intenzione di Sherrill di valutare un possibile blocco delle forniture russe si confronta con le spedizioni già annunciate da Mosca e con le contestazioni di Novak.