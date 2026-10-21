Pordenone, si alza il livello dell’acqua: tre persone bloccate su un isolotto nel torrente Meduna | FOTO

Intervento alle ore 19:30 dei Vigili del Fuoco a Rauscedo, nel comune di San Giorgio della Richinvelda, nel Pordenonese, per soccorrere tre persone rimaste bloccate su un isolotto per l’innalzamento del livello dell’acqua del torrente Meduna. All’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco di Spilimbergo con le squadre fluviali arrivate da Pordenone e Udine, il torrente si era notevolmente ingrossato, la vettura era semisommersa e i tre occupanti erano riusciti a rifugiarsi su un isolotto che si era creato in mezzo al torrente. I soccorritori fluviali hanno messo in acqua un gommone da rafting e, pagaiando nella forte corrente, hanno raggiunto i tre, mettendoli in sicurezza in attesa dell’elisoccorso regionale che la Sala operativa dei Vigili del Fuoco Destra Tagliamento aveva richiesto al Sores, il soccorso regionale del Friuli Venezia Giulia. L’elicottero ha recuperato con il verricello le tre persone portandole in luogo sicuro, mentre i Vigili del Fuoco sono rientrati utilizzando il loro gommone da rafting.

Il Friuli Venezia Giulia è stato colpito da piogge intense oggi, con picchi di oltre 300mm sulle Prealpi Carniche, che hanno determinato un innalzamento del livello dei corsi d’acqua e allagamenti in diverse località.

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