Protesta degli autotrasportatori: aeroporti di Crotone e Reggio Calabria senza carburante, regolare Lamezia

La protesta degli autotrasportatori ha lasciato senza carburante per gli aerei gli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria. Nessun disagio, invece, all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, dove le operazioni proseguono regolarmente. La situazione è stata comunicata da Enav attraverso un Notam, l’avviso ufficiale destinato ai piloti e al personale di volo, che segnala le limitazioni operative nei due scali calabresi. Per quanto riguarda Reggio Calabria, il documento specifica che “il Notam avvisa che dalle 22 Utc del 20 Ottobre e fino alle 22 Utc del 24 Ottobre (salvo diverse disposizioni), presso l’Aeroporto di Reggio Calabria (Licr) non sarà possibile rifornirsi di carburante per jet (Jet A1) né di benzina avio (Avgas 100LL). La data di fine è indicata come stimata“.

Per l’aeroporto di Crotone, invece, la limitazione riguarda il carburante per gli aerei a reazione. Nel dettaglio, il Notam riporta: “Dal 20 Ottobre alle 22 Utc al 23 Ottobre alle 22 Utc, presso l’Aeroporto di Crotone (Libc) il carburante Jet A1 non è disponibile. I piloti devono quindi pianificare il rifornimento presso l’aeroporto di partenza o precedente, in quantità sufficiente per le tratte successive“. Le disposizioni impongono quindi ai piloti di organizzare preventivamente i rifornimenti necessari per garantire la prosecuzione dei voli, mentre a Lamezia Terme non vengono segnalate ripercussioni sulle attività aeroportuali.