Ryanair, stangata sui voli nel 2027: biglietti aerei fino al 20% più cari, O’Leary annuncia aumenti record in Europa

Viaggiare in aereo in Europa potrebbe diventare decisamente più costoso nel 2027. A lanciare l’allarme è Michael O’Leary, amministratore delegato del gruppo Ryanair, che prevede un aumento dei prezzi dei biglietti aerei fino al 20% nel prossimo anno. Uno scenario che, secondo il manager, potrebbe tradursi nel più consistente rincaro delle tariffe mai registrato nella storia dell’aviazione europea. Alla base delle previsioni ci sono le conseguenze economiche della guerra in Medio Oriente, il cui protrarsi continua a esercitare una forte pressione sui prezzi del petrolio. L’aumento dei costi del carburante sta mettendo in difficoltà le compagnie aeree, che si trovano costrette a trasferire almeno una parte dei maggiori oneri sui prezzi dei biglietti.

Ryanair, O’Leary prevede aumenti dei biglietti aerei fino al 20% nel 2027

Le previsioni sono state illustrate da Michael O’Leary durante una conferenza stampa a Bruxelles, secondo quanto riferito da Bloomberg. Il numero uno del gruppo Ryanair ha delineato una prospettiva particolarmente impegnativa per il trasporto aereo europeo, indicando nel 20% il possibile incremento delle tariffe nel corso del prossimo anno. Un aumento di questa portata rappresenterebbe un cambiamento significativo per il settore, con ripercussioni sul costo complessivo degli spostamenti in aereo. Le dichiarazioni del manager indicano infatti la possibilità che le compagnie siano costrette a rivedere sensibilmente i prezzi per affrontare una situazione caratterizzata da costi operativi sempre più elevati. O’Leary ha sintetizzato la portata delle sue previsioni con parole particolarmente nette: “nei prossimi 12 mesi assisterete al più grande aumento delle tariffe aeree nella storia d’Europa”, ha affermato.

Guerra in Medio Oriente e petrolio: perché i voli rischiano di costare di più

Il principale elemento di pressione sui prezzi dei biglietti è rappresentato dal rincaro del carburante per gli aerei, collegato al persistente conflitto in Medio Oriente e alla conseguente crescita delle quotazioni petrolifere. Per le compagnie aeree, il carburante costituisce una componente fondamentale dei costi di esercizio. Quando il prezzo del petrolio aumenta in maniera considerevole, le conseguenze si riflettono direttamente sulle spese necessarie per garantire i collegamenti e mantenere operative le attività di trasporto. È in questo contesto che si inserisce la previsione di Ryanair. Il forte incremento della bolletta petrolifera sta spingendo i vettori verso un rialzo delle tariffe, con l’obiettivo di recuperare almeno una parte delle maggiori spese sostenute. La prospettiva delineata da O’Leary evidenzia quindi come le tensioni geopolitiche possano incidere direttamente sul mercato europeo dei voli, trasformando l’aumento del costo dell’energia in un aggravio economico per chi acquista un biglietto aereo.

Compagnie aeree sotto pressione: aumentano le tariffe ma diminuiscono i margini

Il quadro prospettato dall’amministratore delegato di Ryanair presenta però un ulteriore elemento di criticità. L’aumento dei biglietti potrebbe non essere sufficiente a compensare i maggiori costi del carburante, determinando una forte contrazione dei margini economici delle compagnie aeree. Secondo O’Leary, nemmeno l’incremento dei supplementi per il carburante riuscirà necessariamente ad assorbire l’impatto della crescita dei prezzi petroliferi. Di conseguenza, i vettori potrebbero trovarsi nella condizione di applicare tariffe sensibilmente più elevate senza riuscire comunque a recuperare completamente l’aumento delle spese. Il manager ha espresso chiaramente i propri dubbi sulla capacità dei rincari di riequilibrare la situazione economica del settore: “la domanda è: questo incremento dei biglietti sarà sufficiente a coprire i costi petroliferi drasticamente più elevati? Non credo che lo sarà”, ha sottolineato. Le sue parole mettono in evidenza una doppia pressione economica: da un lato la necessità di aumentare il costo dei voli, dall’altro il rischio di una riduzione della redditività delle compagnie nonostante i rincari applicati.

Voli più cari in Europa: le prospettive per il trasporto aereo nel 2027

Le dichiarazioni di O’Leary delineano dunque un 2027 caratterizzato dal rischio di rincari senza precedenti per i voli europei. La previsione di un aumento delle tariffe fino al 20% rappresenta un segnale delle difficoltà che il settore potrebbe affrontare qualora i prezzi del petrolio continuassero a mantenersi su livelli particolarmente elevati. Il nodo centrale resta il rapporto tra il costo del carburante e la capacità delle compagnie di recuperare le maggiori spese attraverso le tariffe. Anche un aumento considerevole dei prezzi dei biglietti, secondo l’amministratore delegato del gruppo Ryanair, potrebbe rivelarsi insufficiente. Il rischio prospettato è quindi quello di una fase in cui volare in Europa diventerà più costoso, mentre le compagnie aeree continueranno a subire le conseguenze economiche dell’impennata petrolifera. Una situazione che, nelle previsioni di O’Leary, potrebbe segnare un passaggio senza precedenti nella storia delle tariffe del trasporto aereo europeo.