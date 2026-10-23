Sciopero autotrasportatori, Ischia e Procida ripartono: tornano benzina e alimentari, traghetti ancora in difficoltà

Comincia a tornare gradualmente alla normalità la situazione degli approvvigionamenti a Ischia e Procida, dopo i pesanti disagi provocati negli ultimi giorni dallo sciopero degli autotrasportatori. Le prime autobotti cariche di benzina e gasolio sono attese a breve sulle due isole del Golfo di Napoli, dove numerosi distributori sono rimasti senza carburante, impedendo agli automobilisti di effettuare rifornimento. Si tratta di un primo passo verso il superamento delle difficoltà che hanno interessato il territorio insulare, con conseguenze sulla disponibilità di carburante, sulla distribuzione dei prodotti alimentari e sul funzionamento dei trasporti. La ripresa dei rifornimenti dalla terraferma dovrebbe consentire una progressiva riattivazione dei servizi, anche se la situazione della mobilità resta ancora problematica.

Carburante a Ischia e Procida, attese le prime autobotti di benzina e gasolio

La principale novità riguarda il rifornimento di carburante. Dopo diversi giorni durante i quali numerosi impianti di distribuzione sono rimasti a secco, sulle isole di Ischia e Procida è previsto l’arrivo delle prime autobotti contenenti benzina e gasolio per autotrazione. I nuovi carichi permetteranno ai distributori di riprendere progressivamente l’attività, ma non saranno sufficienti a garantire immediatamente il completo ritorno alla normalità. Per il pieno ripristino delle scorte di carburante saranno infatti necessari ulteriori rifornimenti, indispensabili per ricostituire le disponibilità degli impianti dopo le interruzioni degli ultimi giorni. La carenza di benzina e gasolio ha avuto ripercussioni non soltanto sulla circolazione dei veicoli privati, ma anche sui servizi di trasporto pubblico, che continuano a risentire delle scorte insufficienti.

Supermercati e negozi, riprendono le consegne di frutta, verdura e prodotti freschi

Segnali di miglioramento arrivano anche dal settore della distribuzione alimentare. Nei supermercati e nei negozi di alimentari di Ischia e Procida stanno tornando le merci, dopo giornate caratterizzate da scaffali semivuoti e difficoltà nell’approvvigionamento degli esercizi commerciali. La ripresa delle consegne interessa numerose tipologie di prodotti, compresi quelli freschi. Sono in arrivo nuovi quantitativi di frutta, verdura e altri generi alimentari deperibili, destinati a ricostituire le scorte dei punti vendita e a migliorare la disponibilità delle merci. Il graduale ripristino della distribuzione rappresenta un altro importante segnale di ripresa dopo i problemi logistici provocati dalla protesta degli autotrasportatori. Il ritorno dei prodotti sugli scaffali procede parallelamente ai primi interventi per ristabilire le forniture di carburante.

Traghetti e aliscafi nel Golfo di Napoli, Caremar e Snav garantiscono gran parte delle corse

Resta invece più complessa la situazione dei collegamenti marittimi tra Napoli, Ischia, Procida e Capri, ancora condizionati dalla carenza di carburante. Le compagnie di navigazione stanno rimodulando i servizi in base alle scorte disponibili, con differenze nei programmi delle partenze. Nella giornata di oggi, Caremar effettuerà quasi tutte le corse previste per Ischia, Procida e Capri, garantendo così gran parte dei collegamenti programmati. Una situazione analoga riguarda Snav, che assicurerà la maggioranza dei servizi effettuati con gli aliscafi. La disponibilità di carburante continua però a rappresentare un limite per altre compagnie. Medmar, Gestur e Alilauro opereranno con programmi ridotti e sono state costrette a sopprimere alcune partenze proprio a causa dell’insufficienza delle scorte.

Collegamenti con Capri, corse ridotte da Napoli e Sorrento

Le difficoltà interessano anche i trasporti marittimi per Capri, dove alcune compagnie hanno dovuto modificare la programmazione dei collegamenti con la terraferma. Per quanto riguarda Snav, sono state cancellate soltanto alcune corse in partenza da Napoli, mentre la Navigazione Libera del Golfo (NLG) effettuerà un numero limitato di collegamenti sia dal capoluogo campano sia da Sorrento. Sulla stessa tratta, Alilauro Gruson ha invece effettuato alcune corse esclusivamente nelle prime ore della mattinata. Le riduzioni confermano le difficoltà ancora presenti nel settore della navigazione, nonostante il miglioramento generale degli approvvigionamenti sulle isole del Golfo.

Autobus EAV a Ischia, diverse corse soppresse per mancanza di carburante

Non mancano i disagi neppure per il trasporto pubblico su gomma. La scarsità di carburante ha provocato la soppressione di diverse corse degli autobus EAV, soprattutto sull’isola d’Ischia, dove il servizio continua a essere condizionato dalle difficoltà nei rifornimenti. La situazione rimane dunque problematica per gli spostamenti, sia attraverso i collegamenti marittimi sia sulla rete del trasporto pubblico locale. La progressiva ripresa delle forniture dalla terraferma lascia tuttavia intravedere un miglioramento, con l’arrivo dei primi carichi di carburante e il ritorno delle merci negli esercizi commerciali. Il ritorno alla piena normalità a Ischia e Procida resta legato alla continuità dei rifornimenti, necessari per ripristinare completamente le scorte e superare le difficoltà che negli ultimi giorni hanno coinvolto le isole del Golfo di Napoli.