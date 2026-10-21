Spettacolare bolide illumina i cieli del Sud Italia: straordinario spettacolo celeste apre la notte delle Orionidi

Un lampo improvviso, una scia fiammeggiante e gli sguardi di centinaia di migliaia di persone puntati increduli verso la volta celeste. Erano esattamente le 19:40 di questa sera, mercoledì 21 ottobre 2026, quando un autentico gigante di luce ha attraversato l’alta atmosfera sopra l’Italia meridionale. Una meteora straordinariamente luminosa — in gergo scientifico un bolide — è stata avvistata distintamente da milioni di cittadini tra Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata, Puglia e Molise, lasciando dietro di sé una traccia incandescente e un’ondata immediata di segnalazioni, entusiasmo e stupore.

Il bagliore dopo il tramonto: traiettoria fulminea e colori intensi

Il fenomeno si è manifestato poco dopo il calare dell’oscurità serale, regalando un contrasto cromatico sbalorditivo. A colpire immediatamente gli osservatori è stata la rapidità dell’evento: rispetto ai bolidi convenzionali, spesso caratterizzati da traiettorie più lente e frammentazioni progressive visibili per svariati secondi, il corpo celeste di stasera è sfrecciato nel cielo con una velocità fulminea, nettamente superiore alla norma, bruciando la distanza in un battito di ciglia.

Il meteoroide ha solcato la volta celeste tagliando l’orizzonte con una direzione chiarissima da Ovest verso Est. Durante la fase di massimo attrito atmosferico, la scia ha assunto una colorazione caldissima, virando da una sfumatura giallastra a un arancione vivo e brillante prima di dissolversi rapidamente, senza produrre apparenti boati udibili al suolo.

Un dettaglio geometrico ha reso l’avvistamento ancor più suggestivo e spettacolare per chi si trovava all’aperto: mentre la Luna splendeva isolata e ben riconoscibile nel quadrante meridionale guardando verso Sud, il bolide è sfrecciato esattamente sul versante opposto del cielo. Questa felice coincidenza astronomica ha permesso al fenomeno di brillare su un fondale scuro e pulito, esaltandone la magnitudine apparente al punto da rivaleggiare in lucentezza persino con i pianeti più luminosi.

Anatomia scientifica di un bolide: come e perché si accende la luce

In ambito astrofisico non esiste una barriera fisica netta tra una comune stella cadente e un bolide, poiché il principio generatore è identico: la differenza risiede unicamente nella massa e nelle dimensioni del frammento d’origine. Nella classificazione astronomica internazionale, prende il nome di bolide (o fireball) qualunque meteora che, durante la caduta, sprigiona una luminosità apparente pari o superiore a quella del pianeta Venere, convenzionalmente fissata a una magnitudine di -4.

Nel momento in cui un frammento cosmico penetra negli strati superiori della nostra atmosfera a velocità ipersonica, comprime violentemente la colonna d’aria che incontra sul proprio cammino. Questa brutale compressione dinamica produce un’onda d’urto frontale capace di surriscaldare i gas atmosferici fino a migliaia di gradi, trasformando l’aria circostante in un involucro di plasma incandescente. Sotto questo calore spaventoso, la roccia subisce un processo di ablazione termica, vaporizzandosi strato dopo strato e generando la classica scia brillante.

Anche la tipica colorazione giallo-arancione osservata questa sera rivela precise informazioni chimiche e fisiche. Lo spettro cromatico delle meteore dipende infatti sia dalla composizione del meteoroide sia dai gas attraversati: il bagliore arancio e dorato è dovuto primariamente alla ionizzazione del sodio presente all’interno del frammento roccioso, combinata all’eccitazione termica delle molecole di azoto e ossigeno presenti nell’aria tra i 100 e i 70 chilometri di quota.

La firma delle Orionidi: il segreto di una velocità straordinaria

La data odierna, la traiettoria e soprattutto l’eccezionale rapidità del transito orientano in modo inequivocabile la bussola degli esperti verso le Orionidi, lo sciame meteorico d’autunno più atteso dell’anno che tocca il suo massimo picco proprio nella notte tra il 21 e il 22 ottobre. Questo sciame affascinante è generato dalle polveri e dai piccoli detriti rocciosi seminati nello spazio dalla celebre Cometa di Halley (1P/Halley) durante i suoi passaggi millenari vicino al Sole. Quando il nostro pianeta attraversa questa scia cosmica, incrocia particelle che si muovono lungo un’orbita retrograda, viaggiando in direzione quasi opposta rispetto al senso di rivoluzione della Terra.

L’impatto si trasforma così in un autentico scontro frontale a scala cosmica: i detriti della Cometa di Halley colpiscono l’atmosfera terrestre a una velocità impressionante di circa 66 chilometri al secondo, pari a oltre 230.000 chilometri orari. Questa andatura vertiginosa spiega perfettamente il motivo per cui il bolide delle 19:40 sia apparso ai testimoni molto più rapido rispetto alla media dei soliti bolidi. A simili energie cinetiche, persino un granello di qualche centimetro riesce a sprigionare un’energia luminosa abbagliante in pochissime frazioni di secondo.

Stanotte il picco dello sciame: prepararsi alla notte celeste fino all’alba

Il passaggio del bolide al crepuscolo ha rappresentato soltanto un preludio memorabile: stanotte la Terra sta per immergersi nel cuore più denso della scia lasciata da Halley. Sotto cieli bui e privi di inquinamento luminoso, gli astronomi stimano che si potranno contare tra le 15 e le 25 meteore all’ora, rendendo questo appuntamento una vera e propria festa per tutti gli appassionati. La finestra oraria più favorevole per scrutare il cielo scatterà attorno alla mezzanotte e si prolungherà fino alle prime luci dell’alba. Con il passare delle ore notturne, infatti, il radiante dello sciame — cioè l’area prospettica della volta celeste da cui sembrano scaturire le scie — si alzerà sempre più sull’orizzonte verso Est-Sud-Est, situato proprio al confine tra la maestosa costellazione di Orione e quella dei Gemelli.

Per godersi lo spettacolo non serve puntare lo sguardo esclusivamente su Orione: le scie più lunghe, veloci e spettacolari tendono infatti ad accendersi a una trentina di gradi di distanza dal radiante, aprendosi a ventaglio attraverso gran parte del firmamento. Telescopi e binocoli vanno lasciati a riposo, poiché restringerebbero troppo il campo visivo; l’unico strumento indispensabile è l’occhio nudo. Basterà scegliere un luogo buio e lontano dai lampioni cittadini, coprirsi bene per l’aria fresca della notte e concedere agli occhi una ventina di minuti per abituarsi all’oscurità. Il sipario cosmico si è alzato nel modo più fragoroso: il cosmo ha dato il suo segnale, e stanotte vale davvero la pena tenere il naso rivolto all’insù.