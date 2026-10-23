Terremoto 5.5 nel Tirreno, il Comune di Reggio Calabria dopo l’allarme tsunami: “vietato avvicinarsi al mare fino alle 17”

La mattinata di oggi, venerdì 23 ottobre 2026, è stata segnata da un evento geologico che ha tenuto con il fiato sospeso l’intero sud Italia. Alle ore 12:19 un forte terremoto di magnitudo 5.5 ha squassato le profondità del mar Tirreno, generando un’onda sismica avvertita distintamente da milioni di persone tra la Sicilia e la Calabria. L’estrema superficialità dell’ipocentro e le complesse dinamiche dei fondali marini hanno innescato un protocollo di sicurezza di massima urgenza. A differenza di quanto si possa immaginare, i sistemi di monitoraggio non sottovalutano mai i sismi marini molto superficiali, poiché anche energie apparentemente inferiori alle soglie critiche tradizionali possono generare smottamenti sottomarini capaci di smuovere insidiose masse d’acqua.

Per questo motivo, la macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto per prevenire qualsiasi potenziale pericolo per i cittadini residenti lungo i litorali maggiormente esposti.

L’allerta verde diramata dalla Protezione Civile Nazionale

A seguito dell’evento tellurico, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha ufficialmente emesso un dispaccio di massima attenzione, classificato tecnicamente come maremoto allerta verde. Nello specifico, il documento diramato alle autorità locali è il messaggio numero 002 per la Regione Calabria, direttamente collegato alla scossa delle ore 12:19. In sismologia e nei piani di emergenza, l’allerta verde svolge una funzione preventiva fondamentale. Non indica necessariamente l’arrivo imminente di onde distruttive di proporzioni catastrofiche, scenario per il quale verrebbero impiegati i codici arancione o rosso, ma segnala la possibile, e assai pericolosa, formazione di correnti anomale e di variazioni repentine e repentine del livello del mare. Queste anomalie idrodinamiche, pur generando onde di altezza contenuta, sviluppano una forza di trascinamento impressionante, capace di travolgere con estrema facilità chiunque si trovi incautamente a ridosso della battigia o sulle scogliere, trascinandolo in mare aperto in pochi istanti.

Le disposizioni ufficiali del Comune di Reggio Calabria per la sicurezza

Ricevuta la comunicazione da Roma, il Comune di Reggio Calabria non ha esitato un istante ad applicare i protocolli di tutela della pubblica incolumità, diramando un avviso precauzionale per i cittadini di vitale importanza. Le direttive diffuse dall’amministrazione locale sono perentorie e non ammettono eccezioni: si raccomanda con la massima fermezza di non avvicinarsi alle aree marine e di tenersi a debita distanza dai litorali per diverse ore. Nello specifico, il comunicato ufficiale invita tutta la popolazione a non sostare in spiaggia, a non immergersi assolutamente in mare e a evitare il transito pedonale sul lungomare. Questo divieto di stazionamento nelle zone vicine alla costa resterà in vigore continuativamente fino alle ore 17:00 della giornata odierna. Si tratta di una misura di buonsenso e di protezione civile indispensabile per permettere agli strumenti mareografici di registrare l’esaurimento di qualsiasi anomalia nel moto ondoso, garantendo così che la situazione rientri nei parametri di totale normalità prima di consentire nuovamente il libero accesso alle spiagge.

Le regole di sicurezza da seguire in caso di allerta maremoto

Quando le istituzioni attivano un’allerta tsunami, anche se di livello verde, il comportamento dei singoli cittadini fa la differenza tra la sicurezza e la tragedia. La regola aurea in questi frangenti è l’allontanamento immediato e ordinato da tutte le aree costiere basse. Qualora ci si trovi in prossimità del mare al momento dell’allarme, è imperativo dirigersi verso l’entroterra o raggiungere zone più elevate, come colline o i piani alti degli edifici solidi, senza lasciarsi prendere dal panico. Una delle abitudini più pericolose e purtroppo più diffuse in queste situazioni è la malsana curiosità di recarsi sui moli, sulle banchine portuali o sulle scogliere per scattare fotografie o tentare di osservare l’arrivo dell’onda. Questo comportamento è assolutamente vietato e potenzialmente letale, poiché le correnti marine generate da un maremoto viaggiano a velocità insospettabili e l’innalzamento dell’acqua può avvenire in modo silenzioso e improvviso, non lasciando alcuna via di fuga a chi si trova a livello del mare. Inoltre, è fondamentale non utilizzare automobili nelle zone litoranee per non intralciare le eventuali operazioni dei mezzi di soccorso e per non rimanere intrappolati nel traffico in aree a rischio allagamento.

L’importanza di tenersi informati esclusivamente attraverso i canali ufficiali

In contesti di potenziale emergenza come quello innescato dal terremoto nel Tirreno, la diffusione di notizie false o di allarmismi ingiustificati sui social network può generare danni enormi, scatenando il panico o, al contrario, inducendo a sottovalutare il pericolo. Per questa ragione, l’amministrazione reggina ribadisce l’obbligo morale e civico di seguire esclusivamente gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali ufficiali della Protezione Civile e delle istituzioni locali. Per approfondire tutte le norme comportamentali corrette e comprendere a fondo come prepararsi a fronteggiare un evento di questo tipo, il Comune rimanda direttamente ai consigli della Protezione Civile, invitando i cittadini a consultare il portale istituzionale per ogni ulteriore delucidazione. La prudenza, la calma e il rispetto rigoroso delle direttive diramate fino alla fine dell’allerta rimangono le uniche vere armi a disposizione della comunità per superare in totale sicurezza questa delicata fase di allarme.

Tutti i dettagli dal video appena pubblicato sul Canale YouTube di MeteoWeb: