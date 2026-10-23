Terremoto 5.5 nel Tirreno, revocata l’allerta maremoto in Calabria: la Protezione Civile spiega come funziona il sistema di allarme

La mattinata di grande apprensione vissuta lungo i litorali del sud Italia si avvia verso una fase di rassicurante normalità. Dopo i concitati momenti vissuti a seguito del forte evento tellurico registrato in mare aperto, la Protezione Civile regionale è intervenuta ufficialmente per fare chiarezza in merito al messaggio di allerta per possibili onde di maremoto giunto ai sindaci dei comuni litoranei calabresi poco dopo le ore 12:00. L’obiettivo primario delle autorità è quello di sgomberare il campo da inutili allarmismi e restituire serenità alla popolazione, spiegando nel dettaglio la natura esclusivamente precauzionale della comunicazione diffusa nelle scorse ore.

La notizia fondamentale e più attesa per i cittadini e per gli amministratori locali è la definitiva cancellazione di ogni stato di emergenza legato al moto ondoso. A fugare ogni dubbio è la stessa autorità regionale, la quale dichiara testualmente: “Innanzitutto, è doveroso sottolineare che l’allerta è rientrata e non è prevista, al momento, alcuna onda sulle coste calabresi a seguito del terremoto di magnitudo 5.0 verificatosi stamattina alle ore 12:19 nel Mar Tirreno, al largo delle Isole Eolie“. Con questa comunicazione formale, viene certificata l’assoluta sicurezza delle spiagge e degli approdi portuali calabresi, confermando che l’energia liberata dalla faglia sottomarina, pur essendo stata avvertita distintamente dalla popolazione, non ha generato alcuno spostamento anomalo della colonna d’acqua capace di minacciare la terraferma.

Perché è scattato il codice di Allerta Verde in Calabria

Nonostante la felice risoluzione dell’emergenza, molti cittadini si sono interrogati sul motivo per cui i propri sindaci abbiano ricevuto, in prima battuta, una comunicazione di allarme che ha fatto scattare i protocolli di prevenzione costiera. La risposta risiede nell’efficienza e nell’estrema sensibilità dei moderni sistemi informatici di salvaguardia civile, programmati per agire in via puramente cautelativa in attesa di dati empirici definitivi. Il messaggio originario classificava la situazione con un livello di gravità specifico, su cui le istituzioni hanno voluto fornire precise delucidazioni per educare la cittadinanza alla corretta interpretazione di questi avvisi.

La nota ufficiale diffusa agli organi di stampa chiarisce proprio questo delicato passaggio tecnico, spiegando il significato del codice colore adottato durante i primissimi minuti successivi all’evento sismico. Il dipartimento specifica infatti che: “Questo primo messaggio – che in questo caso assegnava alla Calabria un’Allerta Verde (ovvero possibili onde massime attese di altezza inferiore a 1 metro) – viene generato in automatico poiché il tempo che intercorre tra la scossa e l’eventuale arrivo dell’onda sulle coste potrebbe essere molto breve“. Questa procedura evidenzia come, nella gestione del rischio maremoto, la rapidità di comunicazione sia un fattore letteralmente vitale: attendere conferme visive o strumentali prima di avvisare i sindaci comporterebbe la perdita di minuti preziosi, indispensabili per allontanare le persone dalle zone maggiormente esposte come moli, scogliere e basse battigie, anche in presenza di correnti anomale di modesta entità ma potenzialmente insidiose.

I meccanismi del Sistema di Allertamento Maremoti (SiAM)

L’episodio odierno offre un’importante occasione per comprendere dall’interno le sofisticate procedure di sicurezza nazionale. L’invio tempestivo degli avvisi ai primi cittadini non è stato il frutto di un errore umano o di un eccesso di zelo ingiustificato, bensì la corretta applicazione di un protocollo rigoroso studiato appositamente per il bacino del Mediterraneo, dove le distanze tra gli epicentri sottomarini e le coste popolate sono estremamente ridotte. Il comunicato regionale puntualizza infatti che: “Quello che è accaduto risponde pienamente alle procedure del Sistema di Allertamento Maremoti (SiAM), attivo nel Mediterraneo dal 2017. Al verificarsi di un terremoto di magnitudo pari o superiore a 5.0, infatti, il sistema invia in automatico un primo messaggio di allerta a tutte le componenti della Protezione Civile, compresi i sindaci dei comuni costieri“.

Questo sistema integrato non si limita però all’invio del primo segnale di allarme, ma si avvale di una complessa rete di validazione scientifica in tempo reale. Una volta scattato il trigger automatico, entrano immediatamente in gioco i massimi istituti di ricerca del Paese per incrociare i dati sismologici con le misurazioni effettive del livello del mare. La nota prosegue illustrando proprio questo secondo, fondamentale step decisionale: “Successivamente, sulla base degli approfondimenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dei dati forniti dagli strumenti di monitoraggio dell’ISPRA, il sistema invia un secondo messaggio per confermare o revocare l’allerta. Ed è esattamente ciò che è avvenuto stamattina“. Grazie alle boe mareografiche e all’analisi accurata della dinamica di faglia, gli scienziati hanno potuto certificare l’assenza di anomalie idrodinamiche, autorizzando il dipartimento a diramare il definitivo “cessato allarme“.

Il monitoraggio continua: attenzione massima sulla sequenza sismica

Se da un lato il pericolo di onde anomale è stato formalmente e definitivamente archiviato, dall’altro l’attenzione delle istituzioni scientifiche e operative resta massima per quanto concerne la dinamica puramente tellurica del bacino tirrenico. L’area marina compresa tra la Sicilia settentrionale e la costa calabra sta infatti attraversando una fase di marcato rilascio energetico, caratterizzata da una moltitudine di scosse di assestamento che mantengono i fondali in costante vibrazione. Per garantire la massima trasparenza e sicurezza, la struttura commissariale conclude la sua nota ribadendo la chiusura dell’emergenza costiera ma confermando la vigilanza attiva sulle profondità marine.

Le dichiarazioni conclusive del comunicato stampa non lasciano spazio a dubbi interpretativi: “Si ribadisce che al momento non vi è alcuna allerta attiva per la nostra regione relativamente al rischio maremoto. La sequenza sismica nel Tirreno meridionale è comunque in corso ed è costantemente monitorata sia dall’INGV sia dalla Sala Operativa Regionale (SOR), che provvederanno a diffondere tempestivamente ogni ulteriore aggiornamento sull’evoluzione del fenomeno“. La rete dei sismografi nazionali continua dunque a scrutare ogni minimo movimento della crosta terrestre, assicurando che qualsiasi variazione di rilievo venga comunicata istantaneamente alle amministrazioni locali e ai cittadini, in un circolo virtuoso di prevenzione e informazione che oggi ha dimostrato la sua piena e rassicurante efficienza.