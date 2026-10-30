Terremoto Abruzzo: sciame sismico a Palena, nel Chietino | DATI

Terremoto Abruzzo, la prima scossa risale al 27 ottobre: lo sciame sismico ha portato all'apertura del Centro operativo comunale (Coc)

terremoto abruzzo meteoweb

Una serie di scosse di terremoto interessa da oltre 48 ore il territorio di Palena, nel Chietino, dove tra il 27 e il 29 ottobre sono state registrate diverse scosse, con magnitudo comprese tra 2.0 e 2.6. La sequenza ha portato all’apertura del Centro operativo comunale (Coc). “Siccome si tratta di uno sciame sismico – dice all’Adnkronos il sindaco Maria Antonietta Verna – da ieri mattina abbiamo attivato il Coc, dopo esserci sentiti con la Prefettura, anche per rassicurare la popolazione. Per fortuna è tutto tranquillo. Stiamo facendo sopralluoghi e monitorando la situazione. Oggi solo piccole scosse, 5-6 stamattina ma di bassissima entità”.

La prima segnalata dall’INGV (Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia) risale al 27 ottobre alle ore 3.30 ed è stata di magnitudo 2.2. Poi ce ne sono state altre, di eguale intensità, alle 5.58 e alle 9.11.  L’attività sismica è proseguita nei giorni a seguire: il 28 ottobre, alle 20.28, con magnitudo di 2.0; il 29 ottobre sono stati registrati altri eventi alle 1.43 di 2.6 e alle 4.29 di 2.0. Altre due scosse, di magnitudo 2.2, sono state rilevate alle 6.37 e nel pomeriggio, alle 15.14 e alle 15.48. Un terremoto di magnitudo 3 è stato registrato, inoltre, nella serata di ieri nell’Aquilano, con epicentro a circa due chilometri a est di Barete, a una ventina di chilometri dal capoluogo abruzzese.

sciame sismico panela abruzzo

Leggi altri articoli di GEOLOGIA
Aggiungi MeteoWeb come Fonte preferita su Google