Terremoto nel Tirreno Meridionale, nuova scossa nella notte: continua a tremare il mare al largo della Sicilia | DATI e MAPPA

Continuano le scosse di terremoto nel Tirreno Meridionale. La terra ha tremato nuovamente in mare nella notte di oggi, venerdì 23 ottobre 2026, con un sisma di magnitudo 3.4 registrato alle ore 02:10. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’ipocentro è stato localizzato a 32 chilometri di profondità, mentre l’epicentro si trova in mare aperto, a nord della Sicilia. È il quinto terremoto di magnitudo superiore a 3 segnalato in tre giorni nello stesso settore del Tirreno Meridionale. La nuova scossa arriva dopo i due eventi di magnitudo 3.8 e 3.6 registrati nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre e gli altri due terremoti di magnitudo 3.7 e 3.1 verificatisi giovedì 22 ottobre. Una successione di scosse che riporta l’attenzione sull’attività delle faglie sottomarine del basso Tirreno, una delle regioni geologicamente più complesse del Mediterraneo.

Terremoto nel Tirreno Meridionale, epicentro in mare e ipocentro a 32 chilometri

La nuova scossa delle 02:10 è stata localizzata nel Mar Tirreno, al largo della costa settentrionale della Sicilia. La mappa dell’epicentro mostra il punto in mare aperto, nel settore compreso tra la costa siciliana e il bacino tirrenico meridionale. Un elemento significativo è rappresentato dalla profondità ipocentrale di 32 chilometri. L’ipocentro indica il punto all’interno della Terra nel quale ha origine la rottura che genera il terremoto, mentre l’epicentro ne rappresenta la proiezione sulla superficie terrestre, in questo caso sulla superficie del mare. La profondità influenza la propagazione delle onde sismiche e, insieme alla magnitudo, alla distanza dalla costa e alle caratteristiche geologiche dei territori interessati, contribuisce a determinare gli effetti dello scuotimento. Un terremoto che ha origine a diverse decine di chilometri sotto il fondale può produrre effetti differenti rispetto a uno superficiale della stessa magnitudo.

Le faglie sottomarine del Tirreno Meridionale: perché questa zona è sismica

Il Tirreno Meridionale è caratterizzato da una struttura geologica particolarmente articolata. In quest’area interagiscono i movimenti delle grandi placche tettoniche africana ed eurasiatica, insieme alla complessa evoluzione dell’Arco Calabro e del bacino tirrenico. La crosta terrestre non è un blocco rigido e immobile. Le deformazioni prodotte dai movimenti tettonici possono accumularsi per periodi anche molto lunghi lungo le faglie, ossia fratture nelle rocce sulle quali si verificano spostamenti relativi. Quando lo sforzo accumulato supera la resistenza delle rocce, si produce una rottura che libera energia sotto forma di onde sismiche. Nel settore compreso tra la Sicilia settentrionale, le Isole Eolie e il Golfo di Patti sono presenti diversi sistemi tettonici attivi. Le strutture sottomarine possono presentare movimenti differenti, legati alla compressione, alla distensione o allo scorrimento laterale di blocchi della crosta terrestre. Questa varietà riflette la complessità dei processi tettonici regionali. La presenza di tali sistemi di faglie costituisce un elemento fondamentale per comprendere la sismicità del Tirreno Meridionale. Non è tuttavia possibile attribuire automaticamente i terremoti di questi giorni a una specifica faglia senza uno studio dettagliato dei dati sismologici relativi agli eventi.

Il ruolo della subduzione ionica e dell’Arco Calabro

Un altro elemento fondamentale della geologia del Tirreno Meridionale è rappresentato dalla subduzione della litosfera ionica, un processo che contribuisce alla particolare attività tettonica dell’Italia meridionale. La subduzione si verifica quando una porzione di litosfera terrestre scende in profondità sotto un’altra. Nel sistema calabro-tirrenico questo processo ha avuto un ruolo determinante nell’evoluzione del bacino tirrenico e dell’Arco Calabro, contribuendo anche allo sviluppo dell’attività vulcanica delle Isole Eolie. Nel Tirreno Meridionale vengono infatti registrati terremoti a profondità molto differenti: da eventi relativamente superficiali, collegati alle deformazioni della crosta, fino a terremoti profondi associati alla litosfera in subduzione.

Rischio sismico lungo la costa tirrenica siciliana: Palermo, Messina e i Nebrodi

La Sicilia settentrionale presenta una storia sismica importante, con terremoti che nel corso dei secoli hanno interessato il settore tirrenico dell’isola, dalle aree di Palermo e delle Madonie fino ai Nebrodi e al Messinese. Il rischio sismico di un territorio dipende da diversi fattori. La pericolosità sismica descrive la possibilità che si verifichino determinati livelli di scuotimento, mentre il rischio tiene conto anche dell’esposizione della popolazione, della presenza di infrastrutture e della vulnerabilità degli edifici. Per questo motivo la magnitudo di un terremoto non coincide automaticamente con il livello dei danni. Sono determinanti anche la profondità del sisma, la distanza dai centri abitati, le caratteristiche dei terreni e la resistenza delle costruzioni. La presenza di epicentri in mare non esclude in generale che terremoti particolarmente energetici possano produrre effetti sulla terraferma. La storia sismica della Sicilia settentrionale comprende infatti eventi con origine nel Tirreno che hanno interessato anche i centri costieri.

Il precedente del 2002: il forte terremoto in mare al largo di Palermo

Uno dei precedenti più significativi della sismicità del basso Tirreno è il terremoto del 6 settembre 2002, quando un sisma di magnitudo locale 5.6 colpì il settore tirrenico della Sicilia occidentale. L’epicentro venne localizzato in mare, a circa 45 chilometri a nord-est di Palermo, con una profondità stimata tra 10 e 20 chilometri. Il terremoto provocò danni nell’area palermitana e fu seguito da una lunga sequenza sismica. Secondo le ricostruzioni dell’INGV, nell’arco di un mese furono registrate circa 580 scosse, sette delle quali, oltre all’evento principale, superarono la magnitudo locale 4.0. Il terremoto del 2002 rappresenta un importante esempio della capacità delle strutture tettoniche del Tirreno Meridionale di generare eventi più energetici rispetto alle scosse di questi giorni. Non esiste però un elemento che consenta di stabilire un’evoluzione analoga per l’attuale attività sismica.

Il terremoto del Golfo di Patti del 1978 e la sismicità del Messinese

Un altro precedente significativo è il terremoto del 15 aprile 1978 nel Golfo di Patti, nel settore nordorientale della Sicilia. Si trattò di un evento sismico di forte intensità, con una magnitudo stimata intorno a 6 nei cataloghi storici, che provocò danni considerevoli in numerosi centri della provincia di Messina. Gli effetti del terremoto furono avvertiti in un’area geografica molto estesa, comprendente diversi territori della Sicilia e della Calabria. Gli studi geologici hanno collegato la sismicità di questo settore ai sistemi di faglie che interessano il Golfo di Patti e le aree circostanti. Anche questo evento dimostra come la fascia tirrenica della Sicilia nordorientale sia inserita in un contesto tettonico attivo, nel quale si sono verificati terremoti di energia notevolmente superiore rispetto a quelli registrati dal 20 al 23 ottobre 2026.

La lunga storia dei terremoti nella Sicilia settentrionale: il sisma del 1823

Tra i terremoti storici più importanti figura quello del 5 marzo 1823, che interessò gran parte della Sicilia settentrionale. Le ricostruzioni storiche documentano danni in numerosi centri compresi tra Palermo e Patti, lungo la costa tirrenica e nell’entroterra. Tra le località maggiormente colpite figurò Naso, nel Messinese, mentre danni furono registrati anche in diversi comuni delle Madonie e dell’area palermitana. Il terremoto del 1823 rappresenta uno degli eventi di riferimento per lo studio della pericolosità sismica della Sicilia settentrionale, insieme agli altri terremoti storici che hanno interessato le strutture tettoniche dell’isola. La documentazione di questi eventi permette di ricostruire la distribuzione degli effetti dei terremoti anche nei periodi precedenti all’introduzione delle moderne reti di monitoraggio strumentale.

Le scosse possono continuare? Cosa dice la sismologia sulle sequenze di terremoti

Una successione di terremoti ravvicinati, come quella registrata nel Tirreno Meridionale, può evolvere secondo modalità differenti. Alcune sequenze si esauriscono progressivamente, altre comprendono numerosi eventi distribuiti nell’arco di giorni o settimane. La ripetizione delle scosse non significa necessariamente che debba verificarsi un terremoto più forte. La previsione deterministica dei terremoti, ossia la possibilità di stabilire in anticipo luogo, momento e magnitudo di una futura scossa, non è attualmente possibile. Gli studi sismologici consentono invece di analizzare la distribuzione degli eventi, comprendere il comportamento delle faglie e valutare la pericolosità di un territorio su intervalli temporali più lunghi. Il monitoraggio dell’INGV permette di seguire l’evoluzione dell’attività sismica attraverso la localizzazione degli ipocentri, la misurazione delle magnitudo e l’analisi dei segnali registrati dalle stazioni sismiche. Nel Tirreno Meridionale, l’ulteriore terremoto delle 02:10 di venerdì 23 ottobre si inserisce così in un contesto caratterizzato da una persistente attività tettonica, all’interno di uno dei settori più complessi del Mediterraneo centrale.