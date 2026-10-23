Terremoto nel Tirreno, scatta l’allerta maremoto arancione in Sicilia: massima allerta tra Palermo e Messina! La protezione civile si mobilita

Un violento evento tellurico ha bruscamente interrotto la quiete della giornata odierna, venerdì 23 ottobre 2026, riaccendendo l’allarme sismico e geologico su tutto il versante meridionale della penisola. Alle ore 12:19 i sismografi hanno registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.5 localizzata nel Tirreno meridionale, inquadrata all’interno di una sequenza sismica già attiva da diversi giorni nel tratto marino compreso tra Ustica e le isole Eolie. A rendere la scossa particolarmente insidiosa è stata la profondità ipocentrale, stimata a un livello estremamente superficiale, pari a circa 5 chilometri di profondità. Questa collocazione crostale ha provocato un rilascio istantaneo di energia verso il fondale marino, inducendo il sistema SiAM (il Sistema di Allertamento Maremoto nazionale) a far scattare immediatamente una procedura di massima salvaguardia, diramando un’allerta maremoto di livello arancione (Advisory) per tutte le zone costiere esposte del litorale tirrenico siciliano.

La risposta della Protezione Civile: stato di allerta e sale operative mobilitate

La reazione delle istituzioni preposte alla sicurezza pubblica è stata tempestiva e capillare. Di fronte all’innalzamento del codice di pericolo, il Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana (DRPC), l’ingegnere Salvo Cocina, ha decretato formalmente l’immediato stato di allerta e la pronta operatività per l’intera rete dei comuni interessati e per tutti i distaccamenti operativi del territorio. I contatti istituzionali sono stati attivati sin dai primissimi istanti successivi alla scossa principale: il vertice del DRPC è in costante raccordo operativo con il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e con i Prefetti di Palermo e Messina, con i quali è stata avviata l’urgente convocazione dei rispettivi Centri Coordinamento Soccorsi (CCS) per orchestrare la gestione integrata dell’emergenza. Parallelamente, lungo le aree litoranee e nei centri urbani si sono mobilitate le Organizzazioni di Volontariato (OdV) della Protezione Civile, già dislocate sul campo in pieno assetto di assistenza diretta alla popolazione e presidio delle aree vulnerabili.

Scuole evacuate e ricognizione danni: il piano delle misure d’urgenza

Il dispositivo operativo varato a livello regionale definisce un pacchetto di provvedimenti rigorosi per fronteggiare ogni possibile conseguenza del fenomeno geologico. Sul fronte dell’edilizia scolastica e degli spazi aggregativi sono scattate le evacuazioni cautelative, con lo sgombero immediato delle scuole primarie e secondarie in svariati comuni della costa e dell’entroterra, gestito in stretta sinergia con il supporto logistico dei volontari della protezione civile. Contestualmente, ingegneri e tecnici hanno avviato una serie di verifiche strutturali prioritarie, conducendo sopralluoghi urgenti sugli edifici pubblici strategici, sui nodi infrastrutturali essenziali e soprattutto nelle zone maggiormente esposte al rischio tsunami. A queste operazioni si affiancano il presidio e la vigilanza attiva dei punti territoriali più critici, la diffusione tempestiva tra i cittadini delle norme fondamentali di autoprotezione per il rischio combinato sismico e da maremoto, e una capillare attività di ricognizione danni affidata al monitoraggio continuo della SORIS (la Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana) e dei competenti servizi provinciali del DRPC.

La mappa dei territori coinvolti: oltre venticinque comuni sotto la lente della SORIS

La ricognizione telefonica svolta senza sosta dalla Sala Operativa regionale restituisce un quadro geografico articolato, che abbraccia non solo le grandi conurbazioni litoranee ma anche i centri montani e le isole minori. Nella città metropolitana di Palermo, le verifiche di stabilità e i risentimenti hanno interessato direttamente il capoluogo Palermo e la confinante città di Bagheria, estendendosi lungo la linea di costa tirrenica verso Ficarazzi, Carini, Trabia, Campofelice di Roccella, la nota località turistica di Cefalù e l’abitato di Pollina. L’onda d’urto ha superato la fascia marittima addentrandosi nel circondario palermitano e nelle Madonie, coinvolgendo comuni come Bolognetta, Montelepre, Caltavuturo, Corleone, Palazzo Adriano, fino ai borghi montani di Blufi, Bompietro, Geraci Siculo, Gratteri, Petralia Soprana e Petralia Sottana.

Sul versante orientale dell’isola, nella città metropolitana di Messina, la mobilitazione ha posto sotto stretta osservazione sia la fascia costiera sia il vulnerabile arcipelago delle Eolie. Tra le aree direttamente interessate dalle procedure di monitoraggio della sala operativa figurano infatti Patti, Sant’Angelo di Brolo, Saponara e il centro nebroideo di Galati Mamertino, affiancati dalle presenze insulari di Leni nell’isola di Salina e dell’isola di Filicudi nel comune di Lipari, dove la vicinanza all’epicentro marino ha tenuto in massima allerta operatori e comunità locali.

Cosa significa l’allerta maremoto arancione e quali sono le regole salva-vita

Nell’ambito della classificazione scientifica adottata dal sistema SiAM, il livello di allerta arancione (Advisory) costituisce un avviso di pericolo formale e concreto, situato immediatamente al di sopra dell’allerta verde e subito al di sotto del livello rosso. Questa codifica indica che l’energia liberata dalla faglia sottomarina è potenzialmente capace di provocare alterazioni dinamiche significative del bacino idrico, inducendo un repentino arretramento delle acque seguito da onde di risalita e, soprattutto, da correnti marine anomale di eccezionale intensità e velocità. Anche onde che sulla battigia appaiono di altezza non impressionante possono nascondere una potenza di trascinamento letale per bagnanti, imbarcazioni alla fonda e passanti.

Per queste ragioni, la Protezione Civile raccomanda l’osservanza assoluta delle linee guida di sicurezza: allontanarsi senza indugio da qualsiasi molo, banchina portuale o spiaggia, evitare nel modo più categorico di avvicinarsi alla battigia spinti dalla curiosità di assistere a insoliti ritiri dell’acqua, e guadagnare con ordine posizioni sopraelevate o l’entroterra, mantenendosi informati unicamente attraverso i comunicati ufficiali delle autorità competenti fino alla dichiarazione del definitivo cessato allarme.

Tutti i dettagli dal video appena pubblicato sul Canale YouTube di MeteoWeb: