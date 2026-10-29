Tragedia in Bosnia, la Protezione Civile piange le 4 vittime dell’elicottero italiano: il cordoglio di Ciciliano

Profondo dolore per il tragico incidente aereo in Bosnia-Erzegovina, dove la caduta di un elicottero italiano CH47, impegnato nell’ambito della missione Eufor Althea, ha provocato la morte di quattro persone. Una tragedia che ha colpito le Forze Armate e la Croce Rossa Italiana, suscitando messaggi di cordoglio e solidarietà da parte delle istituzioni. Tra i primi a esprimere la propria vicinanza alle famiglie delle vittime è stato Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che ha rivolto un pensiero anche ai feriti e al personale impegnato nella missione internazionale. Il suo intervento sottolinea il legame tra il Servizio nazionale della protezione civile, le Forze Armate e la Croce Rossa Italiana, realtà che svolgono un ruolo fondamentale all’interno del sistema nazionale.

Fabio Ciciliano: “le Forze Armate e la Croce Rossa Italiana rappresentano due pilastri della Protezione Civile”

Il Capo del Dipartimento ha voluto esprimere il cordoglio dell’intero sistema di Protezione Civile, ricordando il servizio prestato dalle persone che hanno perso la vita durante la missione di pace in Bosnia-Erzegovina. “Le Forze Armate e la Croce Rossa Italiana rappresentano due pilastri del Servizio nazionale della protezione civile, ed è a nome dell’intero sistema che, in questo momento di profondo dolore per tutto il Paese, desidero rivolgere le più sentite condoglianze alle famiglie di quanti hanno così drammaticamente perso la vita al servizio di una missione di pace, e vicinanza e solidarietà ai feriti e a tutto il tutto personale impegnato nella missione”, ha dichiarato Fabio Ciciliano. Le parole del Capo Dipartimento esprimono la partecipazione della Protezione Civile nazionale al dolore per la perdita delle quattro vite umane, mettendo al centro il sostegno alle famiglie e la solidarietà nei confronti di quanti continuano a essere impegnati nell’operazione Eufor.

Il ministro Valditara: “solidarietà e gratitudine alle nostre Forze armate”

Al cordoglio della Protezione Civile si è aggiunto quello del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto dopo la notizia dell’incidente che ha coinvolto il velivolo italiano in Bosnia-Erzegovina. “Esprimo il mio più profondo cordoglio per le vittime del tragico incidente avvenuto in Bosnia. Il mio pensiero va alle loro famiglie, alle quali rivolgo sentimenti di sincera vicinanza, e a tutti i feriti, ai quali auguro una pronta guarigione. In questo momento di grande dolore, desidero esprimere la mia solidarietà e gratitudine alle nostre Forze armate, che ogni giorno operano con coraggio e dedizione al servizio della pace e della sicurezza”. Con queste parole, Giuseppe Valditara ha manifestato la propria partecipazione al lutto, rivolgendo un messaggio di vicinanza ai familiari delle vittime e un augurio di pronta guarigione alle persone rimaste ferite. Il ministro ha inoltre voluto rendere omaggio all’impegno quotidiano delle Forze Armate italiane, richiamando il valore del loro servizio per la pace e la sicurezza. I messaggi di Ciciliano e Valditara esprimono così il cordoglio istituzionale per le quattro vittime dell’incidente in Bosnia, unendo alla vicinanza verso le famiglie il riconoscimento del lavoro svolto dal personale italiano impegnato nelle missioni internazionali.