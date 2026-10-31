Virgin Galactic domina il turismo spaziale: Apeiron pronto ai test, ecco il piano per il 2027 | VIDEO

Dopo il successo del primo volo inaugurale del nuovo velivolo Delta di Virgin Galactic, l’attenzione si sposta sulle prossime sfide che attendono il veicolo suborbitale. Apeiron, nome che in greco significa “illimitato“, ha completato il suo trasferimento sotto le ali dell’aereo madre VMS Eve, viaggiando dagli stabilimenti in Arizona fino allo Spaceport America nel New Mexico. Questo traguardo segna l’inizio di una fase cruciale per il mezzo di nuova generazione, che ora dovrà affrontare una rigorosa serie di collaudi a terra e in volo. L’obiettivo dell’azienda è preparare il velivolo per il debutto del servizio commerciale previsto per la primavera del 2027, spalancando le porte al turismo spaziale per centinaia di passeggeri in trepidante attesa.

Il piano di volo

“Vedere il veicolo volare sotto Eve verso lo Spaceport America è stato un momento in preparazione da anni“, ha dichiarato Michael Colglazier, amministratore delegato di Virgin Galactic. “Al nostro team e alla nostra comunità di astronauti: la vostra Spaceship è arrivata“. Durante i futuri voli con i clienti, l’aereo Eve trasporterà Apeiron fino a un’altitudine di 13,7 km, per poi sganciare lo spazioplano. A quel punto il veicolo accenderà il suo motore a razzo, che porterà l’equipaggio, formato da 6 passeggeri e 2 piloti, nello Spazio suborbitale. I turisti sperimenteranno alcuni minuti di assenza di peso e potranno ammirare la curvatura della Terra contro l’oscurità del cosmo prima di planare sulla pista dello scalo.

Una flotta di 2ª generazione per dominare il mercato

L’azienda ha già esperienza in questo campo grazie allo spazioplano VSS Unity, che ha completato 7 missioni commerciali durante la sua vita operativa tra il giugno del 2023 e il giugno del 2024. Apeiron e gli altri velivoli della classe Delta sono però costruiti per sopportare un carico di lavoro nettamente superiore. I rappresentanti dell’azienda hanno sottolineato le nuove capacità: “Progettata per volare 2 volte a settimana con una durata del veicolo di oltre 500 missioni, ogni Spaceship della flotta di nuova generazione è costruita per supportare l’economia di un’operazione commerciale su scala, con una cadenza di volo aumentata e un profilo di costo senza precedenti nel settore“. Se tutto procederà secondo i piani, il 2° velivolo Delta attualmente in costruzione entrerà in servizio a metà del 2027.

Biglietti a 850mila dollari e un monopolio in vista

Apeiron e i velivoli gemelli dovranno volare con molta frequenza per smaltire gli arretrati di Virgin Galactic, che vanta attualmente quasi 700 titolari di biglietto in lista d’attesa. La domanda resta altissima: l’ultimo lotto di posti, venduto a 750mila dollari l’uno, è andato tutto esaurito, e per la prossima tranche il prezzo salirà a 850mila dollari. Quando il nuovo spazioplano entrerà a regime, l’azienda avrà di fatto il monopolio per i turisti spaziali. In passato Virgin Galactic ha condiviso i cieli con Blue Origin, il cui veicolo New Shepard ha effettuato 14 voli suborbitali con equipaggio tra il luglio del 2021 e il gennaio del 2026. Attualmente, però, il mezzo rivale è a terra, poiché la compagnia concorrente è interamente concentrata sull’aiutare la NASA a far sbarcare gli astronauti sulla Luna con le missioni Artemis.