Aereo Cessna disperso sui monti della Bergamasca: segnalate anomalie durante il volo

Dalle 11 di questa mattina sul Monte Canto, tra Ambivere e Sotto il Monte Giovanni XXIII, in provincia di Bergamo, sono in corso le ricerche di un aereo Cessna del quale si sono perse le tracce. In zona sono stati attivati sia i Vigili del Fuoco sia la Protezione Civile. Il velivolo è un Cessna Centurion che era diretto all’aeroporto di Valbrembo, alle porte del capoluogo. Era decollato da Brescia e avrebbe dovuto essere sottoposto ad alcune riparazioni per cui era stato programmato il viaggio nella Bergamasca. Durante la rotta, il pilota avrebbe segnalato una serie di problemi. Al momento nella zona del Monte Canto piove. Si pensa che il Cessna possa essere caduto sui boschi di questo monte alto poco più di 700 metri e che separa la parte settentrionale dell’Isola Bergamasca, dove si trova il paese natale di Papa Giovanni XXIII, con la Valle San Martino, dove c’è Pontida.