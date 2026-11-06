Aereo disperso sui monti della Bergamasca: trovato morto il pilota

Poco dopo le 16 a Pontida, è stato trovato morto il pilota del Cessna 210 Centurion disperso dalla mattinata di oggi nella zona del Monte Canto, nella Bergamasca. Poco prima, nella zona dell’abbazia di Fontanella di Sotto il Monte, erano stati trovati alcuni rottami riconducibili all’aereo. Lo fa sapere la direzione regionale dei Vigili del Fuoco, impegnati dalle 11 di questa mattina nelle operazioni, rese complesse dal maltempo. L’allarme è scattato quando si sono perse le tracce del velivolo. A quel punto, i Vigili del Fuoco del comando di Bergamo hanno inviato una squadra sul territorio e attivato l’ufficio Imsi Catcher della direzione regionale della Lombardia, specializzato nell’analisi dei dati delle reti di telefonia mobile a supporto delle operazioni di ricerca e soccorso.

Il velivolo, con il solo pilota a bordo, era partito da Brescia ed era già atterrato a Valbrembo – è stato ricostruito – per poi ripartire per rientrare a Brescia sorvolando il Canto Alto per evitare – come da procedura – l’area di Orio al Serio. A Valbrembo, il velivolo era stato sottoposto ad alcune riparazioni.