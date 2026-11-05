Allarmi bomba sugli aerei, Tajani: “siamo pronti. Sappiamo come tutelare i nostri concittadini”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani interviene sugli allarmi bomba sugli aerei e rassicura sulla capacità di tutelare i cittadini italiani. Rispondendo a una domanda sulla questione, il titolare della Farnesina ha espresso un messaggio di sicurezza e preparazione, soffermandosi anche sulla delicata situazione internazionale e sulla necessità di proseguire gli sforzi diplomatici per la pace. “Siamo pronti. Sappiamo come tutelare i nostri concittadini”. Sono queste le parole pronunciate dal ministro degli Esteri Antonio Tajani in risposta a una domanda relativa agli allarmi bomba a bordo degli aerei. Il ministro è intervenuto entrando alla Galleria di Arte Moderna di Roma, in occasione della presentazione di Qn. La sua dichiarazione pone l’accento sulla capacità di garantire la tutela dei cittadini italiani di fronte alle preoccupazioni legate alla sicurezza dei voli.

La situazione internazionale e le guerre vicine all’Italia

Nel corso del suo intervento, Tajani ha affrontato anche il tema delle tensioni internazionali, richiamando l’attenzione sui conflitti in corso nelle aree geografiche vicine all’Italia. “Ci sono due guerre vicino a noi. Dobbiamo lavorare per la pace”, ha dichiarato il ministro degli Esteri, ribadendo la necessità di mantenere al centro dell’azione internazionale l’obiettivo della pace. Le parole di Tajani evidenziano così due aspetti della situazione attuale: da una parte la sicurezza dei cittadini di fronte agli allarmi che interessano il trasporto aereo, dall’altra l’importanza dell’impegno diplomatico in uno scenario internazionale segnato dalla presenza di conflitti vicini al nostro Paese.