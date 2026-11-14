Allerta meteo 15 novembre: maltempo violento con possibili tornado, grandine fino a 4 cm e raffiche di vento oltre 100 km/h

Una domenica 15 novembre caratterizzata da temporali anche molto forti, grandinate con chicchi fino a 4 centimetri di diametro, raffiche di vento superiori ai 100 km/h e possibili tornado. È questo lo scenario delineato dalla previsione sperimentale di PRETEMP, che individua nelle coste del medio-basso Tirreno le aree maggiormente esposte ai fenomeni temporaleschi severi. L’attenzione si concentra soprattutto sulla fascia costiera compresa tra il Lazio meridionale e la Campania, dove l’interazione tra elevata instabilità atmosferica, intensi venti alle diverse quote e particolari condizioni nei bassi strati potrebbe favorire la formazione di temporali organizzati, comprese alcune supercelle. La fase più intensa è prevista tra le ore notturne e la mattinata di domenica, quando i temporali tenderanno a svilupparsi inizialmente sul Mar Tirreno e davanti alle coste laziali, per poi spostarsi progressivamente verso la Campania. Nel corso del pomeriggio l’instabilità interesserà anche altri settori meridionali, con la possibile formazione di linee temporalesche accompagnate da forti raffiche di vento e grandinate di piccole dimensioni.

Allerta meteo 15 novembre: livello 1 PRETEMP per grandine, vento oltre 100 km/h e possibili tornado

La previsione di PRETEMP per domenica 15 novembre assegna un livello 1 alla fascia compresa tra le coste laziali e quelle campane, in relazione alla possibilità di fenomeni convettivi localmente intensi. Le principali criticità riguardano le grandinate di medie dimensioni, con chicchi compresi tra 2 e 4 centimetri, e le raffiche di vento convettive che potrebbero localmente superare i 100 km/h. Un ulteriore elemento di attenzione è rappresentato dalla possibilità di fenomeni vorticosi, soprattutto lungo le coste e nelle prime aree interne. Le condizioni atmosferiche previste risultano infatti potenzialmente favorevoli allo sviluppo di strutture temporalesche capaci di produrre rotazioni organizzate, con un rischio di tornado maggiormente concentrato tra il Lazio meridionale e la Campania. Il livello 1 rappresenta una valutazione probabilistica sperimentale dei fenomeni temporaleschi severi e non deve essere confuso con un’allerta meteorologica ufficiale. La previsione evidenzia la presenza di condizioni favorevoli a fenomeni intensi, senza implicare che questi debbano necessariamente manifestarsi in ogni località compresa nell’area individuata.

Temporali violenti sul Tirreno: la perturbazione si muove da ovest verso est-sudest

All’origine della fase di maltempo si trova il transito di un’onda corta atmosferica da ovest verso est-sudest, una configurazione destinata a favorire l’innesco della convezione e lo sviluppo di sistemi temporaleschi in diversi settori del territorio italiano. Secondo l’analisi sinottica, durante la notte i primi temporali prenderanno forma sul Mar Tirreno e nelle aree antistanti le coste laziali. A favorirne lo sviluppo contribuirà la formazione di un minimo depressionario alla mesoscala, destinato a spostarsi progressivamente verso sud-sudest, insieme all’azione di uno pseudo fronte caldo proveniente da sudovest. Questa combinazione potrà determinare condizioni favorevoli all’organizzazione delle celle temporalesche, con una progressiva estensione dei fenomeni dalle aree marine verso quelle costiere e successivamente verso la Campania. La dinamica prevista non riguarda soltanto la formazione di temporali isolati, ma contempla anche la possibilità di strutture più organizzate, nelle quali l’interazione tra instabilità e ventilazione alle diverse quote può incrementare l’intensità delle precipitazioni, delle raffiche di vento e delle eventuali grandinate.

Possibili supercelle e linee temporalesche: perché sono previste raffiche superiori a 100 km/h

Uno degli aspetti più significativi della previsione riguarda la possibilità che i temporali assumano una struttura organizzata, con la formazione di multicelle, alcune supercelle e un possibile sistema convettivo quasi lineare, denominato QLCS. Durante la notte, sul mare aperto, l’instabilità atmosferica potrà raggiungere valori di MUCAPE superiori a 1.700-1.800 J/kg. Si tratta di un parametro utilizzato per valutare l’energia potenzialmente disponibile per lo sviluppo dei moti convettivi, che in questo caso evidenzia un ambiente favorevole alla formazione di temporali anche intensi. A questa disponibilità energetica si accompagnerà un marcato Deep Layer Shear tra 0 e 6 chilometri, con valori superiori a 20 m/s. Il parametro descrive la variazione del vento lungo lo spessore atmosferico considerato e costituisce un elemento importante per l’organizzazione e la persistenza delle strutture temporalesche. Nei bassi strati è inoltre prevista una ventilazione da sud-sudest, orientata perpendicolarmente rispetto alle aree costiere, che potrà contribuire ad aumentare l’elicità, ossia una delle grandezze associate al potenziale di rotazione dei moti atmosferici. Nel corso della mattinata, i temporali sviluppatisi in prossimità delle coste laziali tenderanno a traslare verso la Campania, potendo assumere la forma di sistemi multicellulari o di alcune supercelle, anche eventualmente inserite in una struttura QLCS prevalente. Proprio l’eventuale organizzazione dei temporali in un sistema quasi lineare potrebbe favorire la produzione di raffiche convettive particolarmente intense, localmente superiori ai 100 km/h. La formazione di un QLCS rappresenta dunque uno degli elementi maggiormente rilevanti nell’evoluzione prevista, soprattutto per quanto riguarda la componente del vento.

Grandine fino a 4 centimetri: l’arrivo di aria fredda in quota favorisce i fenomeni intensi

Accanto alle raffiche di vento, la previsione segnala la possibilità di grandinate di medie dimensioni, con chicchi che potranno raggiungere un diametro compreso tra 2 e 4 centimetri nelle aree interessate dal livello 1. A contribuire a questo scenario sarà anche l’afflusso di aria fredda in quota, con temperature previste intorno a -20°C al livello isobarico di 500 hPa. Questo elemento, associato all’instabilità e all’intensità dei moti verticali all’interno dei temporali, potrà favorire lo sviluppo di grandine. Le grandinate di dimensioni maggiori saranno possibili soprattutto in presenza di supercelle, strutture temporalesche caratterizzate da correnti ascensionali organizzate e rotanti, potenzialmente capaci di sostenere la crescita dei chicchi prima della loro caduta al suolo. La previsione distingue quindi tra la possibilità di grandinate associate ai temporali multicellulari e il potenziale di fenomeni più intensi nelle celle temporalesche maggiormente organizzate.

Rischio tornado sulle coste: le condizioni atmosferiche favorevoli ai fenomeni vorticosi

Un’attenzione specifica viene riservata alla possibile formazione di tornado, con probabilità relativamente più elevata lungo le coste e nelle prime aree interne del Lazio e della Campania. Secondo la discussione tecnica di PRETEMP, l’ambiente atmosferico potrà presentare valori di SREH tra 0 e 3 chilometri superiori a 200 m²/s², accompagnati da valori di CAPE nei primi 3 chilometri superiori a 200 J/kg. La SREH, o elicità relativa alla tempesta, rappresenta un parametro utilizzato per valutare il potenziale di rotazione delle correnti che alimentano un temporale. La CAPE nei bassi strati descrive invece l’energia disponibile per i moti ascensionali nella porzione inferiore dell’atmosfera. La contemporanea presenza di questi fattori, insieme all’intenso shear verticale e alla ventilazione da sud-sudest in prossimità delle coste, configura un ambiente nel quale non può essere escluso lo sviluppo di fenomeni tornadici. La previsione non indica la certezza della formazione di tornado, ma individua una configurazione atmosferica potenzialmente favorevole, con particolare riferimento alle aree costiere e immediatamente interne maggiormente esposte alla convezione organizzata.

Maltempo in estensione verso sud: temporali anche sulla Calabria tirrenica

Con il progressivo spostamento dei sistemi temporaleschi verso sud, una parte dell’attività convettiva sviluppatasi sulla Campania potrebbe propagarsi anche alla Calabria tirrenica. Per questo settore viene individuato un livello 0, in considerazione di condizioni termodinamiche previste meno favorevoli rispetto alle aree interessate dal livello 1. I temporali potranno dunque raggiungere il versante tirrenico calabrese, ma con un’intensità generalmente inferiore rispetto a quella potenzialmente prevista più a nord. La valutazione riflette una minore disponibilità delle condizioni atmosferiche necessarie allo sviluppo dei fenomeni convettivi più severi.

Temporali dal Golfo di Taranto verso la Puglia centro-meridionale: forti raffiche e grandine

Durante il pomeriggio di domenica, il proseguimento del movimento dell’onda corta verso est-sudest favorirà un nuovo sviluppo temporalesco sul settore ionico meridionale. In particolare, la previsione contempla la formazione di linee multicellulari dal Golfo di Taranto verso la Puglia centro-meridionale, con fenomeni principalmente associati a forti raffiche di vento e grandinate di piccole dimensioni. In questa fase l’organizzazione dei temporali in strutture multicellulari potrà contribuire alla propagazione dei fenomeni verso le aree interessate dallo spostamento della perturbazione. Rispetto al settore tirrenico individuato con il livello 1, la previsione descrive per queste zone un quadro caratterizzato soprattutto dalla componente del vento e da episodi di grandine di dimensioni contenute.

Temporali sul Mar Ligure, Corsica e Sardegna: nuova instabilità in arrivo nella notte successiva

L’instabilità atmosferica interesserà anche i settori occidentali del Mediterraneo, sebbene con caratteristiche differenti rispetto ai temporali potenzialmente severi previsti lungo le coste del medio-basso Tirreno. Durante la mattinata sono attesi temporali a carattere ordinario tra il Mar Ligure, la Corsica e la Sardegna, favoriti dal passaggio di una linea di instabilità proveniente da nordovest. La previsione segnala inoltre la possibilità di una nuova fase convettiva tra la tarda serata e la notte successiva, quando potranno svilupparsi ulteriori rovesci o fenomeni di convezione low-topped lungo le coste tirreniche centrali e sulla Sardegna. Per convezione low-topped si intendono fenomeni convettivi caratterizzati da uno sviluppo verticale relativamente contenuto delle nubi temporalesche, che possono comunque produrre rovesci e attività convettiva. Questa nuova fase sarà collegata all’avvicinamento di una saccatura atlantica più strutturata, proveniente da ovest, capace di favorire un ulteriore rinnovamento dell’instabilità nelle aree indicate.

Cos’è PRETEMP e come vengono elaborate le previsioni dei temporali severi

PRETEMP è un gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. È importante precisare che PRETEMP non emette allerte meteorologiche, ma previsioni probabilistiche sperimentali. I livelli riportati nelle sue analisi rappresentano quindi valutazioni del potenziale di fenomeni temporaleschi severi e non costituiscono allerte ufficiali. PRETEMP svolge inoltre attività di raccolta delle segnalazioni dei fenomeni severi avvenuti, in collaborazione con l’associazione Meteonetwork e con l’European Severe Storms Laboratory. Le segnalazioni vengono raccolte attraverso il database Storm Report, con l’obiettivo di verificare le previsioni emesse e confrontare gli scenari elaborati con i fenomeni effettivamente osservati.

Il testo integrale della previsione PRETEMP

Di seguito si riporta integralmente e testualmente, tra virgolette, il testo del bollettino emesso dagli esperti di PRETEMP e valido per l’intera giornata di domenica 15 novembre: “la situazione a scala sinottica vedrà il transito di un’onda corta da W verso ESE che andrà a sollecitare la formazione dei temporali espressamente al Centro, dove sarà presente la possibilità di temporali anche forti; al Centro la fase temporalesca riguarderà la notte/mattina. Viene emesso un Livello 1 tra le coste Laziali e Campane per la possibilità di grandinate di medie dimensioni (2-4cm) e raffiche di vento convettive localmente >100km/h. Non si esclude la formazione di fenomeni vorticosi principalmente tra il le coste del Lazio meridionale e la Campania.

DISCUSSIONE

…Livello 1…

A partire dalle ore notturne i primi inneschi alla convezione avverranno tra il Mar Tirreno e le aree dinanzi alle coste Laziali a causa della formazione di un minimo depressionario alla mesoscala che traslerà progressivamente verso SSE e per l’azione di uno pseudo fronte caldo da SW. l’instabilità sarà moderata con valori di MUCAPE >1700-1800J/kg in mare aperto. Inoltre, l’ambiente sarà caratterizzato da un intenso Deep layer shear 0-6km in eccesso i 20 m/s e, nei bassi strati, ci sarà una ventilazione perpendicolare da SSE in prospicienza delle aree costiere che potrà fornire incrementi dell’elicità. Nel corso della mattinata i temporali che si formeranno vicino alle zone costiere laziali trasleranno verso la Campania sottoforma di multicelle o alcune supercelle anche inserite in un possibile QLCS prevalente.

Intense raffiche di vento convettive (localmente >100km/h) saranno certamente possibili soprattutto qualora si sviluppasse il QLCS, così come grandinate fino a medie dimensioni per l’afflusso di aria fredda alla quota isobarica di 500hpa di -20°C e specialmente nelle supercelle. Il rischio legato ai tornado sembra essere maggiore sulle coste o nelle prime aree interne del Lazio e della Campania poiché vi sarà uno SREH 0-3km anche >200m2/s2 unitamente a valori di CAPE 0-3km >200J/kg. Durante il pomeriggio, lo spostamento verso ESE dell’onda corta favorirà lo sviluppo di linee multicellulari dal Golfo di Taranto verso la Puglia centro-meridionale dove si attendono essenzialmente forti raffiche di vento e grandinate di piccole dimensioni.

…Livello 0…

Sulla Calabria Tirrenica è possibile la propagazione dei temporali in Campania seppur con minore intensità poiché le condizioni termodinamiche dovrebbero essere più scarse. A levante, durante il pomeriggio, lo spostamento verso ESE dell’onda corta favorirà lo sviluppo di linee multicellulari dal Golfo di Taranto verso la Puglia centro-meridionale dove si attendono essenzialmente forti raffiche di vento e grandinate di piccole dimensioni. Sulle aree occidentali tra mar Ligure, Corsica e Sardegna sono previsti dei temporali a carattere ordinario nella mattinata che si formeranno in seguito ad una linea di instabilità da NW. Nuovi rovesci o convezione low-topped si potranno rinnovare lungo le coste Tirreniche centrali e la Sardegna tra la tarda serata e la notte successiva in virtù di una nuova e più strutturata saccatura Atlantica da W”.

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: