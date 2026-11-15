Allerta meteo 16 novembre, nuova sfuriata di maltempo sull’Italia: piogge intense, temporali e spettro delle trombe marine

Un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche è atteso per lunedì 16 novembre 2026, quando un sistema perturbato proveniente dall’Europa occidentale attraverserà parte del Mediterraneo, portando piogge intense, rovesci temporaleschi e la possibilità di trombe marine. Secondo la previsione elaborata da PRETEMP, i fenomeni più significativi interesseranno soprattutto il versante tirrenico e le rispettive zone interne, dove le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco ed essere localmente concentrate in intervalli di tempo relativamente brevi. Il peggioramento sarà favorito da flussi occidentali sostenuti, responsabili del trasferimento verso est di strutture nuvolose associate alla nuova perturbazione.

Allerta meteo 16 novembre: temporali e piogge intense sul versante tirrenico

La fase meteorologica più significativa è prevista tra la notte e la mattinata di lunedì 16 novembre, quando è atteso il passaggio di diverse strutture nuvolose, sia stratiformi sia cumuliformi. Questa configurazione potrà determinare precipitazioni di diversa intensità, con episodi di rovesci e temporali che risulteranno più probabili e intensi lungo il dominio tirrenico e nelle aree interne ad esso collegate. Il sistema perturbato sarà pilotato da flussi tesi occidentali, che favoriranno l’avanzamento delle precipitazioni dall’Europa occidentale verso le aree interessate dal peggioramento. La presenza di strutture cumuliformi indica la possibilità che una parte delle precipitazioni assuma carattere convettivo, con fenomeni localmente più intensi rispetto alle piogge associate alla nuvolosità stratiforme. Proprio la componente temporalesca rappresenta uno degli elementi principali della previsione per la giornata di lunedì.

Previsioni meteo PRETEMP: livello di pericolosità 0 per piogge intense e temporali

Per la giornata del 16 novembre, PRETEMP ha individuato un livello di pericolosità 0 esteso all’intero dominio tirrenico, alle zone appenniniche e ad altri settori del Mediterraneo occidentale. La valutazione è legata principalmente alla possibilità di precipitazioni intense e concentrate, caratterizzate da una rapida evoluzione, in associazione al transito delle strutture perturbate. Gli accumuli pluviometrici previsti potranno raggiungere valori generalmente inferiori a 50 millimetri nell’arco di 12 ore. Si tratta di una soglia quantitativa riferita alle precipitazioni attese nelle aree individuate dalla previsione, senza che ciò implichi una distribuzione uniforme dei fenomeni sull’intero territorio. Il carattere concentrato delle piogge e la loro evoluzione temporale costituiscono gli aspetti meteorologici sui quali si concentra la valutazione di PRETEMP. Lo stesso livello di pericolosità 0 viene attribuito anche ad altre aree esposte ai flussi occidentali, dove l’interazione tra la circolazione atmosferica e i settori sopravento potrà favorire precipitazioni intense e concentrate. La previsione comprende quindi un dominio geografico esteso, all’interno del quale il versante tirrenico rappresenta una delle aree maggiormente interessate dalla probabilità di rovesci e temporali.

Meteo 16 novembre, possibili trombe marine sul Tirreno: cosa indicano i valori di CAPE

Un altro elemento significativo della previsione riguarda la possibile formazione di trombe marine sul Tirreno. PRETEMP non esclude infatti che durante il passaggio perturbato possano svilupparsi alcuni vortici sia in mare aperto sia lungo le coste tirreniche. La possibilità viene evidenziata in relazione ai valori di instabilità atmosferica previsti nei bassi strati. In particolare, vengono indicati valori di CAPE nei primi 3 chilometri dell’atmosfera fino a 300 J/kg. Il parametro riferito allo strato compreso tra il suolo e i 3 chilometri di quota permette di valutare una componente dell’instabilità atmosferica nei livelli inferiori della troposfera. In questo contesto, i valori individuati da PRETEMP vengono associati alla possibilità di sviluppo di trombe marine nel corso del peggioramento. Si tratta di una previsione probabilistica e non dell’indicazione di fenomeni certi: la presenza di instabilità nei bassi strati costituisce uno degli elementi considerati nella valutazione, ma non implica necessariamente che si verifichino vortici lungo tutte le coste interessate.

Maltempo 16 novembre: perturbazione atlantica e precipitazioni concentrate

La dinamica atmosferica prevista per lunedì sarà dunque caratterizzata dall’azione di una circolazione occidentale sostenuta, capace di trasportare verso il Mediterraneo nuove strutture perturbate. L’alternanza tra nuvolosità stratiforme e cumuliforme potrà tradursi in precipitazioni con caratteristiche differenti, dalle piogge associate a sistemi nuvolosi più estesi fino ai rovesci temporaleschi a rapida evoluzione. Il quadro delineato da PRETEMP concentra l’attenzione soprattutto su due fenomeni: le precipitazioni localmente intense, con quantitativi generalmente inferiori ai 50 millimetri in 12 ore, e la possibile comparsa di trombe marine sul dominio tirrenico. Entrambi sono inseriti nella previsione sperimentale relativa al 16 novembre e costituiscono gli aspetti principali del nuovo passaggio perturbato.

Che cos’è PRETEMP e cosa significa il livello di pericolosità 0

PRETEMP è un gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. La sua attività si concentra sull’analisi delle condizioni atmosferiche che possono favorire lo sviluppo di fenomeni convettivi, attraverso l’elaborazione di previsioni probabilistiche sperimentali. È importante precisare che PRETEMP non emette allerte meteorologiche ufficiali, ma produce previsioni probabilistiche sperimentali. Il livello di pericolosità 0 indicato per il 16 novembre appartiene quindi alla classificazione previsionale utilizzata dal gruppo di lavoro e non deve essere confuso con un’allerta istituzionale di Protezione Civile. PRETEMP svolge inoltre un’attività di raccolta delle segnalazioni dei fenomeni meteorologici severi effettivamente osservati, collaborando con l’associazione Meteonetwork e con l’European Severe Storms Laboratory (ESSL). Le informazioni vengono raccolte attraverso il database Storm Report, con l’obiettivo di verificare le previsioni emesse e confrontare gli scenari probabilistici con i fenomeni realmente registrati sul territorio.

Il testo integrale della previsione PRETEMP per lunedì 16 novembre 2026

Di seguito si riporta integralmente e testualmente, tra virgolette, il testo del bollettino emesso dagli esperti di PRETEMP e valido per l’intera giornata di lunedì 16 novembre: “flussi tesi occidentali piloteranno nella giornata di lunedì un nuovo sistema perturbato, proveniente dall’Europa occidentale. Tra la notte e la mattinata di lunedì è atteso il transito di alcune strutture nuvolose, sia di tipo stratiforme sia di tipo cumuliforme, responsabili di precipitazioni anche a carattere di rovescio o di temporale, che saranno più probabili ed intense lungo il versante tirrenico e rispettive zone interne. Viene emesso, pertanto, su tutto il dominio tirrenico, zone appenniniche, Corsica e parte della Sardegna un livello di pericolosità 0, valido per la possibilità di piogge intense concentrate a rapida evoluzione, che potranno produrre accumuli generalmente < 50mm/12h. Lo stello livello è valido anche per le zone sopravento al flusso occidentale della Croazia e della Bosnia, sempre per la possibilità di piogge intense concentrate. Infine, non si esclude la formazione di qualche tromba marina sul dominio tirrenico, sia in mare aperto che lungo le coste, dati i valori di CAPE 0-3km fino a 300 J/kg”.

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