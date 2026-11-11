Allerta meteo arancione in Emilia Romagna, Bologna apre il Coc e tiene d’occhio Reno, Savena e Ravone

Alla luce dell’allerta meteo arancione per criticità idrica e idrogeologica che interessa l’Emilia-Romagna, Bologna attiva il Centro operativo comunale (Coc) “per attivare la funzione di monitoraggio costante della situazione a partire dalla giornata di domani e fino a cessata allerta”, segnala l’amministrazione. “La criticità idraulica arancione sull’Appennino bolognese è riferita ai bacini con alimentazione di crinale quindi potrebbe ripercuotersi sui livelli dei fiumi Reno e Savena“, spiega il Comune, aggiungendo che “come di consueto, in vista delle precipitazioni previste, è attivo il monitoraggio e la pulizia della griglia del Ravone e delle altre griglie collinari”.

Palazzo D’Accursio, intanto, ricorda i comportamenti previsti dalla Protezione Civile in caso di allerta arancione idrogeologica e idraulica: seguire le istruzioni della Protezione Civile o delle forze dell’ordine su eventuali chiusure di strade, interruzioni dei servizi, comportamenti da seguire; non percorrere sottopassi se allagati; stare lontano da ponti, fiumi e altri corsi d’acqua; mettere al sicuro oggetti che potrebbero essere spostati dal vento o trascinati dall’acqua, come vasi sui balconi, tende da sole, o altro; guidare con prudenza; limitare gli spostamenti verso le aree montane.

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