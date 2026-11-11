Allerta Meteo arancione in Liguria: domani scuole chiuse alla Spezia

Domani, giovedì 12 novembre, scuole di ogni ordine e grado chiuse alla Spezia alla luce dell’allerta meteo arancione emessa da Arpal, e stop alle lezioni nelle scuole superiori della provincia. Il sindaco Pierluigi Peracchini ha disposto anche la chiusura dei centri di aggregazione minori, dei centri socio educativi minori, dei centri sociali anziani e del centro socio educativo disabili; la chiusura dei mercati, dei parchi, cimiteri e giardini pubblici. Già dalla mattinata di domani, si prevedono piogge diffuse, rovesci e temporali su gran parte della Liguria, con fenomeni in ulteriore intensificazione nel pomeriggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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