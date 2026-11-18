Parchi, pinete, giardini pubblici, cimiteri chiusi nel pomeriggio di domani a Ravenna e Cervia. In seguito all’emanazione dell’allerta meteo arancione per vento per domani, giovedì 19 novembre, con attesi venti di burrasca forte (75-88km/h) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, i Comuni di Ravenna e Cervia hanno emesso in via precauzionale l’ordinanza per la chiusura delle aree verdi e dei cimiteri. Per Ravenna la disposizione è valida dalle 13 alle 20, fascia oraria in cui è prevista la massima intensità dei fenomeni. Cervia chiude anche moli e banchine. Dal Comune di Ravenna anche la raccomandazione di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione lungo i viali alberati.

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