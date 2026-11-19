A Livorno, in concomitanza con l’allerta meteo arancione per rischio vento, saranno chiusi al pubblico i parchi pubblici, i cimiteri, il canile comunale, e il campo sportivo scolastico “Renato Martelli”. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco Luca Salvetti. L’Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di seguire i consigli della Protezione Civile, tra i quali quello rivolto soprattutto a pedoni e guidatori di mezzi a due ruote di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare durante il codice giallo per rischio mareggiate. Il Viale Italia, soprattutto nel tratto tra la Baracchina Bianca e l’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri, potrà essere chiuso al traffico su indicazione della Protezione Civile comunale e della Polizia municipale, a seconda della forza delle mareggiate e della presenza di detriti in carreggiata.

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