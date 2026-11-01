Allerta Meteo Campania, 2 novembre con forte maltempo: piogge, vento forte e mareggiate

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo codice giallo, valida su tutto il territorio regionale dalla mezzanotte fino alle 23:59 di lunedì 2 novembre. Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni locali e sparse, anche sotto forma di rovesci e temporali, con possibili fenomeni di moderata intensità. A preoccupare anche i forti venti nord-orientali, che potranno essere accompagnati da raffiche, e il mare agitato, con il rischio di mareggiate lungo le coste maggiormente esposte. L’avviso, trasmesso ai Comuni attraverso la Sala Operativa Unificata Regionale (Soru), segnala inoltre un rischio idrogeologico localizzato. Tra le possibili criticità figurano allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua e superamento delle soglie idrometriche, con conseguente scorrimento delle acque sulle sedi stradali e fenomeni di ruscellamento. Non si escludono, inoltre, cadute di massi e frane in diverse aree del territorio. A rendere particolarmente vulnerabili i suoli sono le piogge cadute negli ultimi giorni e gli incendi che hanno recentemente interessato diverse zone della regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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