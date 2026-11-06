Allerta Meteo Campania, attenzione fino a domani mattina: forti temporali, rischio frane e allagamenti

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo, valida dalle ore 13 di oggi fino alle 10 di domani, che interesserà gran parte del territorio regionale. Restano escluse le zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Le previsioni indicano precipitazioni diffuse, localmente anche intense, con possibili criticità di natura idrogeologica. Tra i fenomeni attesi figurano ruscellamenti, allagamenti ed esondazioni, oltre a un possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. Non si escludono, inoltre, cadute di massi e frane in diverse aree del territorio. A destare particolare preoccupazione è la fragilità dei suoli, ulteriormente compromessi dagli incendi che hanno interessato diverse zone della regione, rendendo il territorio maggiormente esposto al rischio di dissesti idrogeologici in caso di forti precipitazioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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