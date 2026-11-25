Il maltempo continua a interessare la Campania e, alla luce del peggioramento delle condizioni meteorologiche, la Protezione Civile regionale ha disposto un’ulteriore proroga dell’allerta meteo, inizialmente prevista fino alle 9 di domani, giovedì 26 novembre. Il nuovo termine è fissato alle ore 14. In particolare, dalle 14 di oggi, mercoledì 25 novembre, il livello di criticità passerà da giallo ad arancione su gran parte del territorio regionale. Resterà invece gialla l’allerta nelle zone di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. Confermata e prorogata fino alle 14 di domani anche l’allerta per venti forti, con possibili raffiche, e mare agitato, con il rischio di mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.

Le previsioni indicano precipitazioni sparse e diffuse, anche sotto forma di rovesci e temporali, localmente di moderata o forte intensità. I venti, provenienti dai quadranti sud-occidentali, potranno raggiungere temporaneamente intensità sostenute, con raffiche anche localmente intense. Particolare attenzione è rivolta al rischio idrogeologico. Le condizioni meteorologiche potrebbero determinare fenomeni diffusi di instabilità dei versanti, anche profondi, con possibili frane, caduta di massi e colate rapide di fango. Non si escludono, inoltre, criticità di natura idraulica, seppure localizzate. Le abbondanti precipitazioni potrebbero provocare ruscellamenti, allagamenti, esondazioni e trasporto di materiale, oltre all’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua minori, con possibili inondazioni delle aree circostanti. I fenomeni potrebbero interessare anche tratti caratterizzati da criticità locali, come tombature e restringimenti degli alvei. Ulteriori disagi potrebbero verificarsi nei centri urbani, dove sono possibili allagamenti di locali interrati e dei piani terra, accumuli d’acqua lungo le strade e rigurgiti dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. Particolarmente esposte le zone depresse, dove potrebbero verificarsi tracimazioni e allagamenti.

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