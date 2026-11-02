Allerta Meteo Campania: temporali anche domani, prorogato codice giallo

Il maltempo che sta interessando la Campania è destinato ad attenuarsi, a partire dalla mezzanotte, su gran parte del territorio regionale. Resterà tuttavia in vigore l’allerta meteo codice giallo in alcune aree, dove sono previste ancora precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. Il Centro Funzionale della Protezione Civile regionale ha infatti disposto la proroga dell’avviso di allerta fino alle ore 14 di domani, 3 novembre, limitatamente alle zone 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e Sannio), 5 (Tusciano e Alto Sele) e 7 (Tanagro).

Dalla mezzanotte, invece, terminerà l’allerta sulle zone 1, 2, 6 e 8, dove il livello di criticità passerà al Verde, in assenza di fenomeni meteorologici tali da determinare rischi di natura idrogeologica. Le aree interessate sono la Piana campana, Napoli, le isole e l’area vesuviana (zona 1); l’Alto Volturno e il Matese (zona 2); la Piana Sele e l’Alto Cilento (zona 6); il Basso Cilento (zona 8).

La comunicazione è contenuta nella nota diffusa dalla Protezione Civile regionale. L’avviso, trasmesso ai Comuni attraverso la Sala Operativa Unificata (SORU), segnala che nelle zone ancora interessate dall’allerta potranno verificarsi criticità idrogeologiche localizzate. Tra i possibili effetti al suolo figurano allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, superamento delle soglie di sicurezza, scorrimento delle acque sulle sedi stradali e fenomeni di ruscellamento. Non si escludono, inoltre, cadute di massi e frane, anche in considerazione della fragilità dei terreni, ulteriormente compromessa dagli incendi che hanno interessato diverse aree del territorio. Novità anche sul fronte dei venti: l’allerta specifica per le forti raffiche terminerà alle ore 23:59 di oggi su tutto il territorio campano.

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