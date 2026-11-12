Allerta Meteo Campania: dal pomeriggio venti forti, temporali e mareggiate

Allerta meteo gialla su tutta la Campania dalle 15 di oggi e per le successive 24 ore. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso in cui si evidenziano venti forti sudoccidentali con raffiche e conseguente mare agitato o molto agitato con mareggiate lungo le coste esposte e temporali, anche intensi. Nell’avviso è richiamata l’attenzione su un rischio idrogeologico localizzato con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli. La Protezione Civile regionale raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e attuare tutte le misure strutturali e non strutturali previste, secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.