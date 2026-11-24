La Campania si prepara a una nuova ondata di maltempo. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per piogge e temporali, con conseguente rischio idrogeologico e idraulico, su tutto il territorio regionale. L’avviso sarà in vigore dalle ore 9 di mercoledì 25 novembre fino alle ore 9 di giovedì 26 novembre. Alla perturbazione in arrivo si accompagneranno anche venti forti, prevalentemente dai quadranti sud-occidentali, con possibili raffiche, e un conseguente aumento del moto ondoso, fino a condizioni di mare agitato e mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.

Secondo le previsioni della Protezione civile, le prime precipitazioni sono attese già dalla mattinata di domani e potranno assumere, in alcune zone, anche carattere temporalesco. I fenomeni sono destinati a intensificarsi nel corso del pomeriggio e della serata, con un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Particolare attenzione viene raccomandata per i possibili effetti al suolo. Tra le criticità segnalate figurano allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua e possibili superamenti delle soglie di guardia. Non si escludono, inoltre, fenomeni di ruscellamento e scorrimento delle acque sulle sedi stradali, oltre a caduta di massi e frane, soprattutto nelle aree caratterizzate da una maggiore fragilità dei suoli.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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