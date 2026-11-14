Allerta Meteo Campania, piogge e temporali: attenzione al rischio idrogeologico

La Protezione Civile regionale della Campania ha diramato un avviso di allerta meteo gialla su tutto il territorio regionale, valida dalle 6 di domani, domenica 15 novembre, e per le successive 24 ore. Sono previste precipitazioni anche a carattere di temporale, a scala locale e di moderata intensità, soprattutto nella parte centrale della giornata di domani. L’avviso richiama l’attenzione sul rischio idrogeologico localizzato, con possibili fenomeni di allagamento, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli. Viene, inoltre, segnalato un rischio idraulico localizzato nelle zone 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele) e 6 (Piana Sele e Alto Cilento), dove si richiama l’attenzione anche sui possibili effetti conseguenti alla saturazione dei suoli. La Protezione Civile raccomanda ai Comuni di mantenere attivi i Centri Operativi e di predisporre tutte le misure atte a mitigare i fenomeni attesi.

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