Allerta Meteo Campania: prorogato il codice giallo per temporali e mare agitato

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo fino alle 12 di domani, sabato 14 novembre. Sull’intero territorio regionale proseguiranno le precipitazioni, anche a carattere di intenso temporale a scala locale, con conseguente livello di criticità giallo per il rischio idrogeologico. Dalle 15 di oggi saranno in attenuazione le raffiche di vento, ma il mare continuerà ad essere agitato, con possibili mareggiate lungo le coste. La Protezione Civile regionale raccomanda ai Comuni di mantenere attivi i Centri Operativi e di predisporre tutte le misure atte a mitigare i fenomeni attesi come allagamenti, ruscellamenti, esondazioni, caduta massi e frane anche in assenza di nuove precipitazioni, per effetto della saturazione dei suoli.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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