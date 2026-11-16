Allerta Meteo Campania: resta il rischio frane a causa della saturazione dei suoli

La perturbazione meteorologica che in questi giorni ha interessato la Campania ha determinato un rischio idrogeologico dovuto alle precipitazioni. Per questo motivo, il Centro Funzionale della Protezione Civile regionale ha prorogato l’allerta meteo gialla sulla zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) anche in assenza di nuovi temporali. Dalle 23.59 di oggi, quando terminerà l’allerta emanata ieri, fino alle 12 di domani, martedì 17 dicembre, a causa della saturazione dei suoli, saranno possibili ancora fenomeni come ruscellamenti superficiali con trasporto di materiali, caduta massi e frane in virtù della saturazione dei suoli. Particolare attenzione va prestata alla Penisola Sorrentino-Amalfitana. Questo il riepilogo delle allerte meteo in Campania: in vigore fino alle 23.59 di oggi allerta meteo gialla su tutta la Campania; dalle 23.59 di oggi alle 12 di domani allerta meteo gialla per rischio residuo su zona 3.

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