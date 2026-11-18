La Campania si prepara a una nuova fase di maltempo. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo codice giallo, valida su tutto il territorio campano dalle ore 8 di domani, giovedì 19 novembre, fino alle ore 8 di venerdì 20 novembre. Il provvedimento è stato adottato sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale regionale, che prevede precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con fenomeni che in alcuni punti potranno raggiungere intensità moderata. Le condizioni meteorologiche sono attese in graduale miglioramento dal pomeriggio-sera.

A peggiorare il quadro saranno anche i venti forti, provenienti dai quadranti occidentali, con possibili raffiche locali. Previsto inoltre mare agitato, a tratti molto agitato, con il rischio di mareggiate lungo i tratti costieri maggiormente esposti. Particolare attenzione è rivolta al rischio idrogeologico, segnalato su tutta la regione. Le precipitazioni potrebbero provocare ruscellamenti superficiali, trasporto di detriti e materiale, allagamenti di locali interrati e situati al pian terreno, nonché accumuli d’acqua lungo la viabilità. Non si escludono, inoltre, rigurgiti dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, con possibili tracimazioni e conseguente interessamento delle aree depresse.

Sotto osservazione anche i corsi d’acqua, per i possibili innalzamenti dei livelli idrometrici e le conseguenti inondazioni delle zone limitrofe, anche in presenza di criticità locali. Nelle aree già caratterizzate da fragilità idrogeologica, infine, non sono esclusi distacchi di massi e fenomeni franosi occasionali. La Protezione Civile invita pertanto alla prudenza, soprattutto negli spostamenti, in prossimità dei corsi d’acqua e lungo le zone costiere esposte alle mareggiate, prestando particolare attenzione anche alle aree maggiormente vulnerabili sotto il profilo idrogeologico.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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