L’avviso della Protezione Civile regionale riguarda tutte le zone della Campania per quanto concerne il rischio associato al vento. Le condizioni previste indicano un’intensificazione della ventilazione proveniente dai quadranti occidentali, con raffiche e possibili conseguenze sulle strutture maggiormente esposte. La fase di allerta inizierà nella serata di domenica e proseguirà per buona parte della giornata di lunedì, fino alle 18. L’attenzione delle autorità è concentrata soprattutto sulle possibili criticità legate alla forza del vento e alle condizioni del mare, due fenomeni che possono interessare contemporaneamente le aree costiere e quelle interne della regione. L’avviso distingue infatti l’estensione territoriale dei due fenomeni: mentre i venti forti interesseranno tutta la Campania, il rischio di mareggiate riguarda specificamente i settori costieri maggiormente esposti alla ventilazione occidentale.

Mareggiate in Campania, le zone interessate tra Napoli, Costiera Amalfitana e Cilento

La Protezione Civile ha individuato cinque zone di allerta nelle quali potranno verificarsi mareggiate lungo le coste esposte ai venti. La prima è la zona 1, che comprende la Piana campana, Napoli, le Isole e l’Area Vesuviana. Si tratta di uno dei settori costieri interessati dall’avviso per il possibile aumento del moto ondoso. L’attenzione si estende anche alla zona 3, relativa alla Penisola sorrentino-amalfitana, ai Monti di Sarno e ai Monti Picentini. In questo settore l’avviso segnala la possibilità di mareggiate lungo i tratti di costa esposti ai venti occidentali. Più a sud, il fenomeno riguarda la zona 5, Tusciano e Alto Sele, e la zona 6, Piana Sele e Alto Cilento. Anche in queste aree le condizioni del mare potranno risentire dell’intensificazione della ventilazione, con moto ondoso agitato o molto agitato. Completa il quadro la zona 8, Basso Cilento, anch’essa compresa tra i territori costieri per i quali è stata segnalata la possibilità di mareggiate. L’indicazione delle zone di allerta consente di distinguere le aree nelle quali è previsto il fenomeno marino, fermo restando che la criticità per il vento riguarda l’intero territorio regionale.

Venti forti e mare agitato, le raccomandazioni della Protezione Civile ai Comuni

In considerazione delle condizioni meteorologiche previste, la Protezione Civile della Campania ha richiamato l’attenzione delle amministrazioni comunali sulla necessità di adottare tutte le misure necessarie per prevenire e mitigare i rischi connessi ai fenomeni attesi. Ai Comuni viene raccomandato di mettere in atto le misure strutturali e non strutturali previste dai rispettivi piani comunali di emergenza, con l’obiettivo di prevenire, contrastare e ridurre le eventuali conseguenze delle forti raffiche e delle mareggiate. Un’attenzione specifica viene riservata al monitoraggio del verde pubblico, particolarmente importante in presenza di ventilazione intensa. Le sollecitazioni provocate dalle raffiche rendono infatti necessario verificare le condizioni degli elementi vegetali presenti negli spazi pubblici. La Protezione Civile sottolinea inoltre l’esigenza di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni del vento e del moto ondoso. Le verifiche richieste alle amministrazioni riguardano quindi sia le strutture potenzialmente interessate dalle raffiche sia quelle esposte all’azione del mare. Le raccomandazioni rientrano nelle attività di prevenzione previste dalla pianificazione comunale di emergenza, da attuare in relazione alle caratteristiche dei fenomeni meteorologici annunciati.

Allerta Meteo Campania, rischio idrogeologico Verde: non sono previste criticità per la pioggia

Un elemento importante dell’avviso riguarda la distinzione tra i rischi provocati dal vento e dal mare e quelli eventualmente associati alle precipitazioni. La Protezione Civile regionale precisa infatti che non sono previste criticità legate alle precipitazioni. Per questa ragione, il livello di allerta relativo al rischio idrogeologico è Verde. La classificazione evidenzia che l’avviso non riguarda situazioni di criticità idrogeologica connesse alle piogge, ma si concentra sulle condizioni di forte ventilazione e mare agitato o molto agitato. L’assenza di criticità previste per le precipitazioni non modifica dunque le indicazioni operative rivolte ai Comuni per la gestione dei fenomeni di vento e mareggiate, che costituiscono l’elemento centrale dell’allerta diramata per la Campania.

Maltempo in Campania, la fase di attenzione proseguirà fino alle 18 di lunedì 23 novembre

La finestra temporale individuata dalla Protezione Civile comprende la notte tra domenica 22 e lunedì 23 novembre e si estende fino al tardo pomeriggio di lunedì. Durante questo intervallo, l’attenzione sarà rivolta alle raffiche di vento dai quadranti occidentali su tutta la regione e alle possibili mareggiate lungo le coste individuate dall’avviso. La gestione delle eventuali criticità sarà affidata alle misure di prevenzione e mitigazione previste dai piani comunali di emergenza, con particolare riguardo al controllo del verde pubblico e alla sicurezza delle strutture esposte. L’avviso resterà in vigore fino alle ore 18 di lunedì 23 novembre, mentre per il rischio idrogeologico legato alle precipitazioni rimane confermato il livello Verde.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.