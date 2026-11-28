La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo per venti forti settentrionali con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale dalle ore 14 di oggi, sabato 28 novembre, alle ore 20 di domani, domenica 29 novembre. La Protezione civile della Campania ricorda “ai Comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i rischi connessi agli eventi previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile“, e sottolinea “la necessità di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso“. Non sono previste criticità connesse invece alle precipitazioni piovose con criticità idrogeologica.

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