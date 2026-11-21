Oggi, sabato 21 novembre, il meteo del nostro Paese continua a regalarci uno spettacolo atmosferico di rara bellezza e complessità, confermando quanto la situazione meteorologica italiana possa essere affascinante e ricca di contrasti estremi. Proprio come è accaduto nella giornata di ieri, il grande protagonista del Nord Italia è la nebbia, quel mare bianco e silenzioso che avvolge le città e congela il paesaggio. Tuttavia, rispetto a ventiquattro ore fa, il nucleo più denso e freddo di questa coltre lattiginosa si è spostato più a est, andando ad abbracciare la Bassa Lombardia, l’Emilia Romagna e il Veneto. In queste zone si stanno ripetendo gli stessi magici e crudi scenari a cui abbiamo assistito ieri: un freddo intenso e pungente che domina in pieno giorno, intrappolando gli abitanti in un’atmosfera sospesa e malinconica.

I dati rilevati alle ore 13:30 sono a dir poco sbalorditivi per il mese di novembre. I termometri segnano appena +7°C a Verona e a Cremona, scendono a +6°C a Mantova e a Rovigo, per poi sprofondare in un gelo quasi invernale lungo il corso del fiume Po: nei pressi di Ferrara, la località di Pontelagoscuro è ferma a soli +3°C nel momento che dovrebbe essere il più caldo della giornata, mentre a Stellata, nel comune di Bondeno, si registrano +4°C. Questo microcosmo glaciale inghiotte anche il Veneto, con i +8°C di Padova, i +7°C della splendida e gelida Venezia e i +7°C diffusi in tutte le località del Polesine fino alla foce del grande fiume. Tutte località in cui questa mattina le minime sono scese sottozero con diffuse ed estese gelate!

Il fascino dell’inversione termica: il sole scalda le quote e i litorali

Questa dinamica così rigida al suolo è frutto di un fenomeno didatticamente perfetto: la marcata inversione termica. In quota, infatti, l’aria non è affatto così fredda, e la dimostrazione ci viene fornita dalle città del Nord dove splende il sole, libere dall’abbraccio umido della nebbia. A Milano la colonnina di mercurio ha raggiunto i +15°C, a Torino si godono +16°C e Genova brilla con i suoi +17°C. Anche a est, dove il cielo è sereno, il clima è decisamente più mite, con +12°C a Trieste e Udine, +13°C a Pordenone e la stessa Bologna, liberatasi dalle foschie, è salita fino a +13°C. Gli sbalzi termici sono determinati esclusivamente dalla presenza o assenza della copertura nebbiosa, che funge da scudo impenetrabile ai raggi solari. Spostandoci verso il Centro-Sud, la penisola sembra vivere in una stagione completamente diversa. Qui le ampie schiarite regalano una giornata magnifica, con valori a ridosso dei venti gradi e picchi che sanno ancora di estate tardiva. Nel cuore del giorno misuriamo ben +22°C a Crotone e Siracusa, +21°C a Catania, Palermo e Foggia, +20°C a Lecce e Pescara. Clima gradevolissimo e mite anche nel resto del centro, con +19°C ad Ancona e +18°C a Roma e a Napoli. Tuttavia, questa giornata di quiete, fredda al Nord e tiepida al Sud, è solamente una fugace transizione. Un mostro atmosferico sta bussando alle porte del Mediterraneo.

Scatta l’allerta: domenica di passione per un nuovo ciclone

Il tempo della quiete sta per scadere. La giornata di domani, domenica 22 novembre, sarà segnata dall’irruzione brutale di una violenta perturbazione atlantica che provocherà una grave ondata di forte maltempo su gran parte del nostro Paese. Le tempistiche del peggioramento saranno molto rapide. Già dal mattino assisteremo alla formazione di violenti temporali che si abbatteranno senza pietà sulla Liguria e sulla Toscana, mentre pioverà a dirotto su tutto il Nord-Ovest e sulle regioni centrali tirreniche, con accumuli che in poche ore potrebbero superare i 70mm di pioggia. Nel corso del pomeriggio e della serata, l’asse del maltempo si inclinerà e si intensificherà ulteriormente, estendendo la sua morsa piovosa al Nord-Est. Acquazzoni diffusi colpiranno l’Emilia-Romagna, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e tutte le regioni del versante tirrenico centro-meridionale. La pioggia sferzerà Toscana, Lazio, Campania, Calabria e raggiungerà anche i settori occidentali della Sicilia. Grazie allo sconfinamento appenninico indotto dai forti venti occidentali, le precipitazioni riusciranno a bagnare anche le Marche e le zone interne dell’Abruzzo e del Molise, chiudendo l’Italia in una morsa autunnale severa e perturbata.

Le mappe del modello Moloch del CNR con le previsioni delle precipitazioni per domani, domenica 22 novembre:

L’urlo del Maestrale: raffiche estreme e mari in tempesta

Ma il vero pericolo della giornata di domenica non verrà solo dal cielo, bensì dal mare e dall’aria. Stiamo per affrontare una giornata di venti impetuosi a causa dell’irruzione furiosa del Maestrale, che nel pomeriggio di domani inizierà a sferzare l’Italia da ovest con una violenza inaudita. L’energia scatenata dal profondo vortice depressionario genererà raffiche di vento che, ora dopo ora, diventeranno sempre più estreme. Il culmine di questa burrasca si raggiungerà in serata, dopo le ore 20:00. Sulle Alpi piemontesi, l’effetto di imbuto orografico scatenerà venti catabatici spaventosi, capaci di superare i 200km/h in quota, per poi precipitare verso la pianura con velocità fino a 100km/h, portando un elevatissimo rischio di gravi danni a strutture e alberature. Eppure, lo spettacolo più spaventoso e affascinante si consumerà sul mare. Tra la Corsica, la Sardegna, la Toscana, il Lazio e la Campania i venti saranno impetuosi direttamente a livello del mare. Sull’Isola d’Elba, all’Isola del Giglio, a Capraia, a Gorgona e sulle infide Bocche di Bonifacio si supereranno agilmente i 150km/h. Questa spaventosa energia cinetica solleverà mari in burrasca totale, innescando violente mareggiate che si infrangeranno sulle coste esposte con onde alte come palazzi. Questa tempesta perfetta di maestrale che flagellerà il Nord-Ovest, le Alpi e tutto il bacino del Tirreno non si esaurirà domenica sera, ma continuerà a ruggire per tutta la notte, segnando profondamente il passaggio tra domenica 22 e lunedì 23 novembre.

Il risveglio bianco: neve copiosa sull’arco alpino

All’interno di questo calderone atmosferico, la montagna italiana si vestirà finalmente a festa. L’allerta meteo riguarda anche le abbondanti precipitazioni nevose che trasformeranno il paesaggio. La neve sulle Alpi cadrà in modo copioso già a partire dalle prime ore del mattino di domenica al Nord-Ovest, ammantando il Piemonte, la Valle d’Aosta e i rilievi della Lombardia. Nel pomeriggio e verso sera, il fronte nevoso si estenderà con decisione anche al Nord-Est, colorando di bianco le Dolomiti e le Alpi Carniche e Giulie. I fiocchi si spingeranno a quote decisamente interessanti: nevicherà a partire dagli 800–900 metri sui settori di Nord-Ovest, dove l’aria fredda resisterà con maggiore caparbietà, mentre sul resto dell’arco alpino il limite delle nevicate si assesterà intorno ai 1.000 metri di altitudine. Sarà un evento di grande portata per i bacini idrologici e per le stazioni sciistiche, ma attenzione, perché le sorprese meteorologiche sono appena cominciate.

Verso l’inverno: l’escalation gelida di fine mese

Se pensate che il maltempo di domenica sia l’evento culminante di questo autunno, le previsioni meteo a lungo termine ci raccontano una storia ben diversa. Quella di domani sarà solo la prima, e paradossalmente la meno intensa, di tre fasi nevose che daranno a questo fine novembre dei connotati crudi e pienamente invernali. La dinamica atmosferica su scala europea sta per subire uno stravolgimento totale. A metà della prossima settimana, tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, un nuovo ciclone piomberà sul Mediterraneo, ma questa volta sarà alimentato da correnti molto più fredde. Questo mix esplosivo porterà la neve in pianura al Nord-Ovest e a quote collinari o bassissime sul resto del Nord Italia, mentre al Centro-Sud si rinnoveranno condizioni di grave instabilità.

Ma il colpo di grazia alla stagione autunnale arriverà nel prossimo weekend. Domenica 29 novembre i grandi modelli di calcolo intravedono la formazione di un ennesimo ciclone atlantico che, questa volta, andrà a collidere frontalmente con una massa di aria gelida in scivolamento da est, dai lontani distretti russo-siberiani. Da un lato il carico inesauribile di umidità e piogge oceaniche, dall’altro il respiro glaciale dell’est europeo: l’Italia si troverà esattamente al centro di questo titanico scontro atmosferico. Le conseguenze saranno straordinarie, con ulteriori e massicce nevicate su tutto il Nord Italia, capaci di spingersi fino in pianura Padana, mentre il Centro-Sud verrà flagellato da piogge torrenziali e nubifragi che mercoledì 25 colpiranno duramente Toscana, Lazio e Campania, per poi accanirsi sul meridione tra giovedì 26 e venerdì 27. L’inverno sta arrivando, e ha intenzione di farlo facendo tremare i sismografi della meteorologia.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: