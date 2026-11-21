L’imponente sistema frontale che sta tenendo in massima allerta l’Europa occidentale è ormai a un passo dai nostri confini nazionali. Le previsioni meteo per l’Italia confermano che la mastodontica perturbazione atlantica, responsabile degli impressionanti accumuli previsti sui versanti francesi e svizzeri, riuscirà a sfondare con estrema violenza anche sulla nostra penisola. Nella giornata di domani, domenica 22 novembre, assisteremo a un peggioramento di rara intensità che coinvolgerà l’intero nord Italia e buona parte del centro. La dinamica atmosferica alla base di questo evento, nota in meteorologia come sfondamento orografico, farà sì che le umide correnti oceaniche, cariche all’inverosimile di vapore acqueo, scavalchino i crinali alpini di confine rovesciando enormi quantità di precipitazioni sui nostri versanti. Questo scontro tra la furia dell’Atlantico e la complessa orografia delle nostre montagne genererà una fase di maltempo invernale estremo, destinata a mutare radicalmente il paesaggio dell’intero arco alpino italiano e a inaugurare la stagione fredda con numeri che solitamente si registrano solo in pieno inverno.

Valle d’Aosta in prima linea: i settori di confine sotto un muro di neve

La regione che subirà l’impatto più devastante e diretto di questa immensa perturbazione sarà senza dubbio la Valle d’Aosta. Essendo la porzione di territorio italiano più esposta alle correnti nord-occidentali, i suoi crinali di confine faranno da scudo al resto della penisola, assorbendo il colpo principale. Le stime dei modelli matematici per i settori nord-occidentali della regione sono impressionanti: località celebri come Courmayeur, La Thuile e l’area del Gran San Bernardo si preparano a ricevere accumuli nevosi abbondanti. Si calcola che al di sopra dei duemila metri di quota il manto bianco possa superare agevolmente il metro di spessore in sole quarantotto ore. Anche a Cervinia e nelle valli del massiccio del Monte Rosa la neve abbondante cadrà senza sosta, accompagnata da venti furiosi in quota che innescheranno vere e proprie bufere. La quota neve, inizialmente attestata intorno ai mille metri, potrebbe subire repentine fluttuazioni a causa dei rovesci intensi, capaci di riversare il freddo verso il basso e portare i fiocchi fino ai fondovalle più profondi, trasformando l’intera regione in una cartolina glaciale ma ponendo sfide enormi per la gestione dell’emergenza.

Il coinvolgimento del Piemonte: dalla via lattea alle valli cuneesi

Scendendo verso sud, la situazione si manterrà estremamente critica anche su tutto l’arco alpino occidentale. Le previsioni della neve in Piemonte indicano un coinvolgimento diretto e massiccio di tutte le valli alpine, in particolare quelle comprese tra le Alpi Cozie e Graie. I grandi comprensori sciistici come Sestriere, Bardonecchia e l’intera area della Via Lattea beneficeranno di precipitazioni solidissime e continue. Le correnti di libeccio e scirocco, richiamate dalla profonda depressione atlantica, spingeranno l’umidità anche verso le Alpi Marittime e le valli cuneesi, dove la fitta nevicata andrà a rimpinguare i bacini idrografici e a preparare le piste per l’imminente stagione turistica. In Piemonte, l’intensità dei fenomeni sarà tale da azzerare la visibilità per lunghi tratti della giornata di lunedì. Inoltre, le valli strette e incassate della regione favoriranno il fenomeno dell’omotermia, ovvero il raffreddamento rapido della colonna d’aria durante i rovesci più forti, permettendo ai fiocchi bianchi di imbiancare copiosamente anche le località a quote collinari, regalando scenari da pieno inverno a pochi chilometri dalla pianura.

Il cuscino freddo padano e la neve sul resto del nord Italia

Se le Alpi occidentali faranno il pieno di precipitazioni orografiche, il resto del nord Italia vivrà un’evoluzione meteorologica altrettanto affascinante e complessa, legata a un elemento fondamentale della climatologia italiana: il cuscino freddo. Le basse temperature provenienti da est rimarranno infatti intrappolate sulla Pianura Padana e nelle valli più chiuse di Lombardia e Trentino-Alto Adige. Quando i fronti caldi e umidi della perturbazione atlantica scivoleranno sopra questo lago di aria gelida, si innescherà la tipica nevicata da addolcimento. Questo significa che, almeno nella fase iniziale del peggioramento tra domenica sera e lunedì mattina, le province alpine della Lombardia, il Trentino e persino le vallate dolomitiche del Veneto potrebbero assistere a cadute di neve a quote insolitamente basse, sfiorando i fondovalle. Località come Livigno, Bormio, ma anche Madonna di Campiglio e le valli dolomitiche, si preparano a ricevere il loro carico di neve fresca, mentre sulle pianure l’aria mite finirà per prevalere, trasformando le eventuali fioccate iniziali in piogge fredde e copiose che aggraveranno il quadro idrogeologico.

Massima allerta per la viabilità e il rischio valanghe sulle nostre montagne

L’arrivo di precipitazioni così violente in un arco temporale così ristretto impone una seria riflessione sulla sicurezza e sulla tenuta delle infrastrutture. La Protezione Civile italiana sta monitorando con estrema attenzione l’evolversi della situazione, poiché l’accumulo di oltre un metro di neve fresca su pendenze ripide innalzerà in modo drammatico il rischio valanghe sull’intero comparto alpino nord-occidentale. Il vento forte in quota creerà accumuli instabili e pericolosissimi cornicioni di neve, rendendo assolutamente sconsigliata qualsiasi escursione fuoripista o attività alpinistica. A livello infrastrutturale, si temono pesanti disagi per la viabilità stradale e autostradale. I grandi valichi alpini internazionali, così come le strade statali di montagna in Valle d’Aosta e Piemonte, potrebbero subire chiusure preventive o limitazioni al traffico dei mezzi pesanti. Le autorità raccomandano a chiunque debba mettersi in viaggio in queste aree di avere a bordo le dotazioni invernali obbligatorie e di consultare costantemente i bollettini ufficiali. Ci prepariamo ad affrontare ore di vera e propria passione meteorologica, in cui la magnifica potenza della natura pretenderà il massimo livello di attenzione e cautela da parte di tutti i cittadini e degli operatori del settore stradale.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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