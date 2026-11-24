L’imminente peggioramento delle condizioni atmosferiche non preoccupa soltanto per gli aspetti idrogeologici e per la viabilità, ma apre ufficialmente il capitolo delle scuole chiuse per maltempo in diverse aree del Paese. Per la giornata di domani, mercoledì 25 novembre, il Dipartimento della Protezione Civile ha già emesso bollettini di allerta gialla e allerta arancione su numerosi settori della penisola, ma gli scenari previsionali indicano che il livello di allerta salirà ancora nelle prossime ore. L’aggravamento della situazione, previsto in particolare tra giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 novembre, espone le zone più colpite al concreto rischio di vedere gli istituti scolastici sbarrati per quattro giorni consecutivi.

Come funziona il sistema di allertamento e chi decide la chiusura delle scuole

È fondamentale chiarire come opera la macchina della prevenzione in questi frangenti, poiché la diramazione di un bollettino da parte della Protezione Civile non comporta mai la sospensione automatica delle attività didattiche. Il sistema di allertamento nazionale si articola su tre livelli di criticità — gialla, arancione e rossa — valutati su base regionale in funzione dei rischi idraulici, idrogeologici e temporali. Tuttavia, a decidere se tenere le scuole chiuse sono sempre e soltanto i sindaci, nella loro veste di massima autorità locale di protezione civile.

Ogni primo cittadino valuta le vulnerabilità specifiche del proprio territorio comunale, lo stato degli edifici scolastici e la sicurezza delle strade percorse dagli studenti e dal personale. Qualora ritenga necessario limitare gli spostamenti per tutelare la pubblica incolumità, il sindaco emana un’apposita ordinanza sindacale, che può disporre la chiusura di ogni ordine e grado oppure la sola sospensione delle lezioni. Proprio per questo motivo, anche a parità di colore dell’allerta, due comuni confinanti possono adottare provvedimenti differenti.

Scuole chiuse dal 25 al 28 novembre: tutti gli aggiornamenti in diretta su MeteoWeb

Con l’innalzamento del grado di criticità atteso per la seconda parte della settimana, le ordinanze potrebbero susseguirsi a ritmo serrato già dalla serata di oggi e proseguire senza sosta per mercoledì 25, giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 novembre. In questa pagina di MeteoWeb seguiremo passo dopo passo tutte le comunicazioni ufficiali provenienti dai Comuni e dalle Prefetture, aggiornando in tempo reale l’elenco di tutte le eventuali scuole chiuse nelle prossime ore e per tutta la durata dell’emergenza.

Per non perdere nessuna novità riguardante il vostro comune e conoscere tempestivamente eventuali ordinanze dell’ultimo minuto, vi invitiamo a premere il tasto F5 sulla tastiera — o a ricaricare la pagina dal vostro smartphone — e a continuare a seguirci costantemente per restare informati in diretta sull’evoluzione della situazione.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: