È ufficialmente scattata l’allerta meteo su gran parte del territorio nazionale per l’imminente arrivo di una violenta ondata di maltempo destinata a stravolgere lo scenario atmosferico italiano proprio sul finire del mese. A partire dalla serata di oggi, martedì 24 novembre, una vasta e profonda saccatura di origine nord-atlantica inizierà a scavare un minimo depressionario sui nostri mari, richiamando correnti umide e tempestose che colpiranno il Paese da nord a sud. Non si tratterà di una semplice perturbazione autunnale, ma di un vero e proprio ciclone mediterraneo capace di scatenare fenomeni estremi, nubifragi persistenti, mareggiate lungo le coste esposte, nevicate abbondanti fino a quote collinari e, successivamente, la prima vera irruzione di aria fredda invernale della stagione. La macchina della prevenzione è già in moto, poiché gli accumuli pluviometrici previsti dai principali modelli matematici lasciano presagire serie criticità idrogeologiche in diverse province, con la concreta minaccia di esondazioni e frane.

Maltempo al via domani, mercoledì 25 novembre: temporali al nord e sulle regioni tirreniche

La fase acuta del peggioramento prenderà forma già dalle prime luci dell’alba di domani, mercoledì 25 novembre, quando il fronte perturbato colpirà con estrema decisione tutto il Nord Italia e le regioni centrali tirreniche. Fin dal mattino si svilupperanno violenti temporali sulla Liguria, con particolare accanimento tra Genova e La Spezia, dove la convergenza dei venti al suolo potrebbe favorire sistemi autorigeneranti capaci di scaricare oltre 70mm di pioggia in pochissime ore. Il maltempo avanzerà rapidamente verso la Toscana, l’Umbria e il Lazio, raggiungendo anche Roma con rovesci intensi, fulminazioni frequenti e colpi di vento fino a 70km/h. Piogge battenti e temporali interesseranno fin dalle prime ore anche la Campania e le zone interne di Abruzzo, Molise e Marche, mentre al Nord-Est si assisterà a un deciso peggioramento con precipitazioni molto forti su tutto il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, dove sono attesi forti temporali a ridosso della costa e in particolare sulla città di Trieste.

Sul fronte alpino, l’aria più fredda intrappolata nei bassi strati del Nord-Ovest trasformerà le abbondanti precipitazioni in neve copiosa. Sulle Alpi di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta nevicherà in modo fitto e continuo fino a quote collinari, imbiancando valli e passi montani con accumuli rapidamente superiori ai 40–50cm in quota. Si raccomanda la massima prudenza lungo le arterie autostradali transfrontaliere e sui valichi dell’Appennino ligure-piemontese, dove il manto nevoso e le raffiche di tramontana scura oltre i 60km/h renderanno la circolazione particolarmente insidiosa.

Emergenza alluvioni tra Lazio e Campania: attesi oltre 200mm di pioggia

Sarà tuttavia nel corso del pomeriggio e della serata di mercoledì 25 novembre che l’ondata di maltempo entrerà nel suo momento più critico e pericoloso. Il fronte freddo scenderà rapidamente lungo il bacino del Mar Tirreno, innescando una linea temporalesca di straordinaria violenza che colpirà dapprima la Sardegna, per poi abbattersi con tutta la sua forza sul Lazio e sulla Campania. Proprio nella fascia compresa tra il basso Lazio e la Campania si concentrerà il massimo rischio idrogeologico: i modelli ad alta risoluzione segnalano la possibilità di vere e proprie alluvioni lampo, con accumuli pluviometrici che supereranno localmente i 200mm di pioggia nel tratto compreso tra Roma e Salerno.

Le aree maggiormente esposte a questo autentico diluvio saranno le province di Frosinone, Latina, Caserta, Benevento, Avellino e Salerno, territori dove la conformazione orografica esalterà ulteriormente l’effetto stau delle correnti sud-occidentali, scaricando enormi quantitativi d’acqua su terreni già saturi. Piogge torrenziali e disagi alla circolazione non risparmieranno comunque le aree metropolitane di Roma e Napoli, così come l’entroterra dell’Abruzzo — con particolare attenzione alle zone di Sulmona e Avezzano — e l’entroterra del Molise, soprattutto nel territorio di Isernia. Nel frattempo, il maltempo non concederà tregua nemmeno al Centro-Nord: forti piogge continueranno a flagellare Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e tutto il settentrione, mentre le abbondanti nevicate si estenderanno progressivamente dalle Alpi occidentali verso tutto il comparto alpino del Nord-Est.

Caldo anomalo al sud prima della tempesta: picchi di +25°C e prime piogge di scirocco

Mentre metà Italia farà i conti con il diluvio e la neve a bassa quota, il Meridione vivrà domani una giornata dai forti contrasti termici e atmosferici. Il richiamo prefrontale di caldi venti di libeccio e scirocco, con raffiche localmente fino a 80km/h, farà impennare le colonnine di mercurio nel corso della mattinata di mercoledì 25 novembre. In molte località di Sicilia, Calabria e Puglia le temperature si porteranno a ridosso dei +25°C, regalando un clima quasi tardo-estivo su città come Palermo, Cosenza e Foggia. Sarà a tutti gli effetti l’ultimo canto del cigno per il caldo anomalo di questo autunno, un tepore effimero che fungerà purtroppo da carburante energetico per i violentissimi temporali delle ore successive.

Già dalla serata di mercoledì, infatti, le prime piogge prefrontali spinte dallo scirocco raggiungeranno la Calabria ionica, interessando in modo particolare il territorio di Catanzaro, la Locride e il Reggino, per poi estendersi rapidamente alla Sicilia orientale tra Messina e Taormina. Sarà solo l’antipasto del drastico peggioramento atteso per la giornata seguente, quando il cuore del ciclone si sposterà verso le regioni meridionali.

Giovedì 26 novembre: furia del maltempo al sud e nevicata storica al nord-est

La giornata di dopodomani, giovedì 26 novembre, vedrà il maltempo spostare il suo baricentro con estrema violenza verso il Sud Italia, senza però abbandonare il resto della penisola. Fin dal mattino, violenti temporali, grandinate e nubifragi si abbatteranno su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Basilicata, accompagnati da mareggiate intense e venti burrascosi con punte superiori agli 85km/h. Contemporaneamente, un’altra feroce ondata di maltempo stringerà nella sua morsa il Nord-Est, dove le precipitazioni risulteranno eccezionalmente abbondanti e assumeranno carattere nevoso fino a bassa quota su tutto il Trentino-Alto Adige, il Veneto montano e il Friuli Venezia Giulia. Oltre confine, la stessa circolazione ciclonica investirà in pieno Austria, Slovenia e Croazia, aree che rischiano di essere letteralmente sommerse da una nevicata storica con accumuli record già a fine novembre.

Nel pomeriggio e nella serata di giovedì 26 novembre, la perturbazione continuerà a insistere con estrema tenacia su più fronti. Il maltempo tornerà a concentrarsi sulle regioni tirreniche — colpendo ancora Toscana, Umbria, Lazio e Campania — e al Nord-Est tra Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Al Sud, l’attenzione massima si sposterà sulla Puglia, dove sono previsti temporali violentissimi sul Salento capaci di scaricare oltre 100mm di pioggia in poche ore, mentre rovesci intensi e schiarite temporanee continueranno ad alternarsi su Calabria e Sicilia.

Weekend con la bora e crollo termico: neve fino a 700 metri e gelo invernale

L’ondata di maltempo non si esaurirà affatto con la giornata di giovedì, ma proseguirà per tutto il fine settimana tra venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 novembre, assumendo connotati sempre più rigidi. Spostandosi progressivamente verso sud-est, il ciclone fungerà da vera e propria calamita per le masse d’aria artica presenti sull’Europa orientale, spalancando le porte del freddo invernale anche sul Centro-Sud. Se venerdì 27 novembre rappresenterà una giornata di transizione ancora molto instabile e ventosa, sarà sabato 28 novembre a segnare l’ingresso impetuoso della bora sull’Adriatico, con raffiche taglienti oltre i 90km/h e l’arrivo del vero e proprio gelo.

Nella prima parte di sabato, nuclei temporaleschi carichi di aria fredda colpiranno dapprima la Romagna, le Marche e l’Abruzzo, facendo crollare rapidamente lo zero termico e portando la neve fino a 700–800 metri di altitudine sull’Appennino centrale. Nel pomeriggio di sabato 28 novembre, la fase più cruenta del maltempo invernale raggiungerà il Sud Italia, accompagnata dal primo vero freddo della stagione: la neve farà la sua comparsa sui rilievi di Campania, Calabria e Sicilia oltre i 1.000–1.200 metri di quota, imbiancando l’Etna, la Sila, l’Aspromonte, il Pollino e i monti del Cilento.

Il dato più impressionante riguarderà il crollo delle temperature, che in appena settantadue ore perderanno oltre 12°C o 13°C su gran parte del Meridione. L’esempio più emblematico sarà offerto dalle città di Palermo, Cosenza e Foggia: se domani mattina, mercoledì 25 novembre, i termometri raggiungeranno picchi di +25°C, alla stessa ora di sabato 28 novembre si registreranno appena +11°C o +12°C, con una sensazione di freddo ulteriormente amplificata dai forti venti settentrionali. Anche domenica 29 novembre vedrà persistere una fastidiosa coda di maltempo sulle regioni meridionali, completando così un ciclo di almeno quattro giorni consecutivi di forte perturbazione.

Tendenza per la prossima settimana: anticiclone al nord e stagione sciistica in anticipo

Guardando all’evoluzione per la prossima settimana, lo scenario meteorologico italiano si spaccherà nettamente in due. Sul Nord Italia e su parte del Centro si assisterà a un deciso miglioramento grazie alla rimonta dell’anticiclone delle Azzorre, che si presenterà però nella sua veste tipicamente invernale. Il ritorno del sole non significherà infatti il ritorno del mite clima autunnale: continuerà a fare molto freddo, soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino, a causa di marcate inversioni termiche che favoriranno estese gelate, nebbie fitte e foschie persistenti su tutta la Pianura Padana, con valori minimi diffusamente sotto lo zero fino a -3°C o -4°C. La notizia straordinaria riguarderà tuttavia il comparto turistico montano: con le Alpi stracariche di neve grazie alle eccezionali nevicate di questi giorni, la stagione sciistica potrà aprirsi in grande anticipo su tutte le principali località dell’arco alpino, offrendo agli appassionati piste preparate con neve vera e naturale, senza dover ricorrere all’innevamento artificiale.

Situazione diametralmente opposta al Sud Italia, che rimarrà esposto al bordo orientale dell’alta pressione e quindi molto più vicino alla circolazione fredda proveniente da Balcani, Grecia e Turchia. Questo corridoio di correnti gelide nord-orientali manterrà condizioni di spiccata instabilità sulle regioni meridionali anche nei primi giorni della prossima settimana, rinnovando occasioni per nuove piogge, clima decisamente freddo e ulteriori nevicate fino a bassa quota sui rilievi appenninici meridionali e siciliani. L’inverno, insomma, ha deciso di fare il suo ingresso ufficiale in Italia con largo anticipo sul calendario, chiedendo a tutti la massima attenzione nelle prossime ore di allerta meteo.

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