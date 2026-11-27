L’inverno sta bruciando le tappe in modo clamoroso su gran parte del vecchio continente, trasformando gli ultimi giorni di novembre in uno scenario tipico del cuore di gennaio. Nonostante il calendario indichi ancora pieno autunno astronomico, una possente discesa di aria artico-continentale sta per innescare una delle fasi di maltempo estremo più intense degli ultimi anni sull’intera penisola balcanica e sul bacino orientale del Mediterraneo. Tra la serata di sabato 28 novembre e l’intera giornata di domenica 29 novembre, l’interazione tra il nucleo gelido in discesa da nord-est e le acque ancora miti dei mari Ionio ed Egeo darà vita a una tempesta invernale a tutti gli effetti, capace di provocare contemporaneamente alluvioni lampo lungo le coste e bufere di neve storiche nelle aree interne, con ripercussioni dirette anche sul clima del sud Italia.

L’escalation dell’inverno in Europa: da Vienna e Budapest fino ai Balcani

Quello che sta per abbattersi sull’Europa sud-orientale rappresenta il culmine di una vera e propria escalation invernale iniziata già nei giorni scorsi sul settore centro-orientale del continente. Nelle ultime ore, infatti, il gelo e la neve hanno già colpito duramente Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia e Croazia, regalando paesaggi da cartolina natalizia ma mandando letteralmente in tilt la viabilità stradale e ferroviaria. Le nevicate hanno imbiancato con accumuli significativi grandi capitali europee come Vienna, Budapest e Lubiana, paralizzando le principali arterie autostradali e costringendo le autorità locali a dichiarare lo stato di emergenza per il ghiaccio e le temperature crollate ben al di sotto dello zero. Ora quel gigantesco serbatoio di aria gelida sta scivolando rapidamente verso sud-est, pronto a scaricare tutta la sua energia sui Balcani e sulla Grecia con fenomeni ancora più violenti e persistenti.

Allerta alluvioni in Grecia tra sabato sera e domenica: piogge torrenziali e nubifragi

La preoccupazione maggiore per i servizi meteorologici ufficiali ellenici riguarda l’elevatissimo rischio alluvioni che investirà la Grecia a partire dalla serata di sabato 28 novembre, per poi raggiungere il suo apice distruttivo nella giornata di domenica 29 novembre. Già nelle ore serali di sabato, un fronte perturbato particolarmente attivo colpirà duramente la Grecia occidentale, scaricando nubifragi violenti sulle Isole Ionie, tra cui Corfù, Cefalonia e Zante, e lungo tutta la fascia costiera dell’Epiro e della Grecia occidentale, con accumuli che in sole dodici ore raggiungeranno facilmente i 50mm o 75mm, accompagnati da fulminazioni incessanti e raffiche di vento burrascose fino a 80km/h.

La situazione diventerà estremamente critica nella mattinata di domenica 29 novembre, quando il cuore del ciclone stazionerà proprio tra il Mar Ionio e la terraferma greca. Piogge torrenziali e persistenti flagelleranno senza sosta l’Epiro, la Tessaglia, la Grecia centrale e l’intero Peloponneso, mettendo a serio rischio di esondazione i corsi d’acqua e provocando allagamenti diffusi in città come Patrasso, Kalamata, Pirgo, Agrinio e Lamia. In questa fascia oraria cadranno altri 75mm fino a picchi di 100mm di pioggia in appena dodici ore, portando gli accumuli complessivi dell’evento ben oltre i 150mm in un solo giorno.

Nel corso del pomeriggio e della serata di domenica il maltempo estremo traslerà lentamente verso sud-est, investendo con nuovi rovesci violenti l’Attica e l’area metropolitana di Atene, il Peloponneso meridionale, le Isole Cicladi e l’isola di Creta, dove sono attesi ulteriori accumuli compresi tra 30mm e 70mm prima di una graduale attenuazione dei fenomeni solo nella notte verso lunedì.

Bufere di neve eccezionali nei Balcani: le città sepolte tra Serbia, Bosnia, Romania e Bulgaria

Se lungo le coste greche sarà la pioggia torrenziale a seminare il panico, a pochi chilometri di distanza verso l’interno e su tutto il settore balcanico il protagonista assoluto sarà un evento nevoso di portata storica per la fine di novembre. Secondo gli avvisi diramati dai servizi meteorologici nazionali dell’area, l’afflusso di aria gelida da nord-est farà crollare la quota neve fino alle pianure e ai fondovalle, attestandosi tra i 200 e i 400 metri di altitudine su gran parte della regione, con temperature comprese tra -2°C e +1°C anche in pieno giorno. Già dalla serata di sabato 28 novembre, fitte nevicate avvolgeranno la Bosnia-Erzegovina, imbiancando pesantemente Sarajevo, Banja Luka, Tuzla e Zenica con accumuli compresi tra 15cm e 30cm, mentre sulle Alpi Dinariche si supereranno agevolmente i 40cm.

Contemporaneamente, la tempesta di neve colpirà in pieno la Serbia, portando fiocchi abbondanti fin su Belgrado, ma soprattutto sui settori centrali e meridionali del Paese: città come Kragujevac, Niš, Kraljevo, Čačak e Novi Pazar si risveglieranno domenica mattina sotto una coltre bianca spessa tra 20cm e 35cm, con punte di 50cm sul massiccio di Zlatibor e sui rilievi del Kosovo attorno a Pristina. L’ondata nevosa si estenderà rapidamente anche alla Romania meridionale e occidentale, colpendo l’Oltenia e la Muntenia con accumuli di 15cm a Craiova, Pitești e Ploiești, spingendo nevicate fino alle porte di Bucarest e scaricando oltre 40cm sui Carpazi meridionali. Ancora più severa sarà la situazione in Bulgaria, dove è scattata l’allerta arancione e rossa per vere e proprie bufere di neve alimentate da venti gelidi fino a 70km/h: la capitale Sofia rischia di accumulare tra 25cm e 40cm di neve fresca entro domenica pomeriggio, mentre città come Pernik, Blagoevgrad, Smolyan e i centri ai piedi dei monti Balcani e Rodopi potrebbero fare i conti con accumuli compresi tra 35cm e 55cm, con gravissimi disagi alla circolazione e rischio blackout.

Neve record in Albania, Macedonia del Nord e Grecia interna: accumuli fino a 60cm

Tra la notte di sabato e la giornata di domenica 29 novembre il cuore delle precipitazioni nevose scivolerà ulteriormente verso sud, regalando uno spettacolo tanto affascinante quanto pericoloso tra Albania, Macedonia del Nord e l’entroterra della Grecia. In Albania la neve cadrà copiosa già a partire dai 400–500 metri di quota, isolando numerosi villaggi delle zone interne: città come Kukës, Peshkopi, Korçë e Pogradec vedranno accumuli compresi tra 25cm e 45cm. Scenario analogo in Macedonia del Nord, dove l’allerta neve coinvolge l’intero territorio nazionale: la capitale Skopje sarà imbiancata da 15cm a 25cm di neve, mentre nelle città occidentali e meridionali come Tetovo, Gostivar, Bitola, Prilep e sulle rive del lago di Ohrid il manto bianco raggiungerà i 30cm o 45cm.

Ma il dato più clamoroso di questa ondata di maltempo di fine novembre si registrerà nelle regioni interne e settentrionali della Grecia, lungo l’intera dorsale della catena montuosa del Pindo, tra la Macedonia Occidentale, l’Epiro interno e la Tessaglia montana. Qui l’aria fredda proveniente dai Balcani si scontrerà direttamente con l’umidità del ciclone ionico, facendo scendere la quota neve fin verso i 600–700 metri, un valore davvero eccezionale per il periodo. Città come Florina, Kastoria, Kozani e Grevena saranno investite da nevicate furiose con accumuli attesi tra 30cm e 50cm, mentre località montane come Metsovo e Karpenisi verranno letteralmente sepolte da oltre 60cm di neve fresca in sole ventiquattro ore, con punte superiori ai 75cm sulle vette del Pindo. Persino a Ioannina la pioggia battente lascerà spazio a neve mista e fiocchi pesanti nelle fasi più intense della mattinata di domenica, confermando la straordinarietà di un evento meteo che riscrive gli annali di fine autunno.

Il coinvolgimento dell’Italia: maltempo al sud e neve sull’Appennino

Questa imponente macchina del maltempo centrata sui Balcani e sullo Ionio non risparmierà affatto l’Italia, che ne verrà coinvolta sul suo bordo occidentale tra la serata di sabato 28 e la mattinata di domenica 29 novembre. Le regioni più esposte saranno quelle del sud Italia, in particolare Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove si registreranno piogge diffuse e rovesci localmente intensi con accumuli compresi tra 15mm e 35mm, e picchi fino a 50mm sui settori ionici calabresi e siciliani. Il peggioramento sarà accompagnato da un netto rinforzo dei venti freddi di grecale e tramontana, con raffiche fino a 80km/h che renderanno i mari molto mossi o agitati, provocando locali mareggiate lungo le coste adriatiche e ioniche.

L’aria gelida in arrivo dai Balcani farà crollare le temperature anche sul versante orientale della nostra penisola, riportando la neve sull’Appennino fino a quote relativamente basse per fine novembre. I fiocchi cadranno con buona intensità sui rilievi di Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria, spingendosi fino ai 900–1.000 metri di altitudine al Centro Italia e fino ai 1.200–1.300 metri al Sud, imbiancando con accumuli tra 10cm e 25cm i massicci del Gran Sasso, della Maiella, del Pollino, della Sila e dell’Aspromonte. Dalla serata di domenica il vortice ciclonico si allontanerà definitivamente verso l’Egeo e la Turchia, lasciando tuttavia sull’Italia e su tutta l’Europa sud-orientale una pesante eredità di freddo pungente e gelate estese che apriranno il mese di dicembre in pieno clima invernale.

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