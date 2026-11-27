L’autunno sembra aver già abdicato ben prima della sua scadenza naturale e l’intero bacino del Mediterraneo entra in una fase di massima attenzione meteorologica, preparandosi a vivere un fine settimana di fine novembre dalle caratteristiche spiccatamente invernali. La giornata di oggi, venerdì 27 novembre, sta già offrendo un assaggio concreto di quello che attende il nostro Paese nei prossimi giorni, con una circolazione atmosferica governata da correnti fredde di origine continentale e da un’instabilità diffusa che innalza il livello di allerta meteo soprattutto sulle regioni centro-meridionali. La configurazione barica attuale vede un’Europa letteralmente stretta nella morsa del gelo precoce, con aria molto fredda che scivola verso sud andando ad alimentare un vortice ciclonico sui mari italiani. Questo scenario non è destinato a esaurirsi rapidamente, ma rappresenta l’inizio di una lunga fase di emergenza freddo e maltempo che ci accompagnerà fino all’inizio di dicembre.

Allerta freddo e nebbie fitte al nord: la classifica delle temperature in Pianura Padana

Le regioni settentrionali stanno vivendo una giornata grigia, umida e rigida, dominata da nebbie persistenti e nubi basse che riducono sensibilmente la visibilità stradale e impediscono al sole di riscaldare gli strati prossimi al suolo. Sulla Pianura Padana il clima è tipicamente invernale, con il fenomeno dell’inversione termica che intrappola l’aria fredda nei bassi strati mantenendo i termometri su valori davvero bassi anche nelle ore centrali della giornata. La fotografia termica registrata oggi testimonia in modo inequivocabile l’anomalia fredda che avvolge il settentrione, partendo dai valori più rigidi fino a quelli leggermente meno pungenti.

La città più fredda in assoluto è Asti, ferma ad appena +5°C, seguita a ruota da un terzetto di capoluoghi inchiodati a +6°C, ovvero Torino, Como e Sondrio. Appena un grado più in alto, con +7°C, troviamo un nutrito gruppo di città che spazia dal Piemonte al Nord-Est e all’arco alpino, comprendendo Alessandria, Varese, Bergamo, Ferrara, Trento, Bolzano e persino una città di mare come Trieste, dove i venti orientali mantengono il clima particolarmente pungente. Salendo a +8°C incontriamo il cuore della Lombardia e dell’Emilia, con Milano, Brescia, Bologna, Modena e Reggio Emilia avvolte da una cappa grigia e umida. Leggermente meno rigide, ma comunque pienamente invernali, risultano le temperature di +9°C registrate a Verona, Vicenza, Venezia e Udine, mentre il valore massimo di questa gelida classifica padana spetta a Padova con appena +10°C. Si tratta di numeri che normalmente si osservano nel cuore di gennaio e che preannunciano un’imminente allerta ghiaccio sulle strade del nord non appena i cieli si apriranno nelle ore notturne.

Allerta maltempo al centro-sud: piogge torrenziali in Sicilia e clima rigido

Scendendo lungo lo Stivale la nuvolosità rimane protagonista, alternata solo a qualche temporanea schiarita, ma anche qui le temperature invernali si fanno sentire con decisione. Sulle regioni centrali il quadro termico è decisamente fresco, con Ancona ferma a +10°C e Siena a +11°C, mentre Pescara e Perugia non vanno oltre i +12°C. Valori appena superiori si registrano a Firenze e Frosinone con +13°C, fino ad arrivare ai +14°C di Roma, confermando una giornata dal sapore decisamente freddo anche nel cuore della penisola. Un lieve respiro più mite caratterizza invece alcuni settori tra Campania e Puglia, dove Foggia tocca i +18°C e Caserta e Napoli si attestano sui +17°C. Nel resto del territorio pugliese i termometri segnano +16°C a Bari, Taranto e Lecce, scendendo a +15°C a Brindisi.

Situazione molto delicata all’estremo sud e sulle isole maggiori, dove il rischio nubifragi è già realtà. In Calabria si registrano +18°C a Crotone e a Reggio Calabria, mentre in Sicilia il maltempo sta già colpendo duro con piogge torrenziali che si abbattono tra le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, innescando potenziali criticità idrauliche locali. Proprio a causa delle precipitazioni intense, nell’entroterra siciliano fa molto freddo, con Caltanissetta inchiodata a +11°C e Agrigento a +14°C. Le principali città costiere dell’isola godono invece di un clima più temperato, con +18°C a Palermo e Messina e punte di +19°C a Catania e Siracusa. Freddo pungente anche in Sardegna, dove i termometri si fermano a +15°C a Cagliari e scendono fino a +13°C a Sassari. Nel corso del pomeriggio e della serata odierna l’allerta meteo per forti piogge si estenderà ulteriormente, con rovesci intensi e possibili allagamenti che colpiranno Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, insistendo con particolare vigore anche al sud tra Campania, Calabria e Sicilia, dove gli accumuli pluviometrici potranno facilmente superare i 40mm o 60mm in poche ore, accompagnati da raffiche di vento sostenute fino a 60km/h.

Previsioni e allerta meteo sabato 28 novembre: nucleo gelido dai Balcani e neve a bassa quota

La giornata di domani, sabato 28 novembre, segnerà una netta spaccatura meteorologica sull’Italia, portando però condizioni di allerta freddo e maltempo da nord a sud. Sulle regioni settentrionali il cielo tenderà a schiarirsi ma arriverà il gelo vero e proprio: le temperature subiranno un crollo verticale portandosi abbondantemente al di sotto della media del periodo, preparando il terreno per estese gelate notturne su tutta la Pianura Padana. A partire dalla giornata di domenica, infatti, le temperature minime notturne al nord scenderanno diffusamente fino a -5°C e -6°C in aperta campagna e nei fondovalle, trasformando il paesaggio in uno scenario pienamente artico e richiedendo prudenza per la formazione di brinate e ghiaccio sull’asfalto.

Il livello di allerta meteo più elevato per domani sarà tuttavia concentrato al centro-sud, dove farà irruzione un nucleo gelido dai Balcani capace di innescare una violenta ondata di maltempo. L’impatto dell’aria fredda con le acque ancora relativamente tiepide dei nostri mari genererà forti temporali e condizioni di criticità idrogeologica soprattutto nel pomeriggio e in serata, coinvolgendo Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Su queste regioni non si escludono nubifragi localizzati con picchi superiori a 70mm di pioggia e colpi di vento tempestosi fino a 90km/h, con il rischio di mareggiate lungo le coste esposte. L’elemento più spettacolare e anomalo per la fine di novembre sarà però il ritorno della neve a bassa quota: i fiocchi cadranno copiosi sui rilievi appenninici, in particolare sull’Abruzzo ma anche sui massicci meridionali come la Sila, spingendosi fino ai 1.000 metri di altitudine al Sud e persino più in basso al Centro. Si tratta di un evento davvero notevole che impone l’obbligo di dotazioni invernali per chi transita sui passi montani, soprattutto se si considera che siamo ancora pienamente in autunno astronomico.

Domenica 29 novembre e prossima settimana: Italia nella morsa del freddo europeo

Nella giornata di domenica 29 novembre il maltempo continuerà a insistere sulle regioni meridionali durante le ore mattutine, portando ancora rovesci sparsi, residue criticità locali e nevicate sui rilievi, per poi concedere un graduale miglioramento nel corso del pomeriggio. Questa tregua dalle precipitazioni non coinciderà affatto con un rialzo termico, anzi: si aprirà una nuova fase ancora più fredda che caratterizzerà l’intera prossima settimana su tutte le regioni italiane. Al nord continuerà a dominare l’inversione termica con nebbie, foschie e gelate persistenti, mentre al centro-sud scatterà l’allerta per venti forti di grecale provenienti direttamente dall’area balcanica, con raffiche capaci di toccare i 80km/h lungo i litorali adriatici e ionici, accentuando notevolmente la sensazione di freddo percepito.

Questo scenario italiano è solo il riflesso di un’ondata di gelo continentale che sta già investendo mezza Europa con valori termici glaciali. Nella mattinata di oggi le temperature minime sono crollate su livelli eccezionali in molte capitali europee, toccando addirittura i -5°C a Bruxelles e i -4°C ad Amsterdam, Praga e Varsavia, mentre persino città come Parigi e Copenaghen sono scese sotto zero fermandosi a -1°C. Il freddo estremo morde con forza anche il Regno Unito, i paesi scandinavi e le repubbliche baltiche, creando un immenso serbatoio di aria gelida pronto a riversarsi verso il Mediterraneo per giorni.

Emergenza e bufere di neve sui Balcani: allerta massima tra Romania, Bulgaria e Grecia

Mentre l’Italia fa i conti con il crollo delle temperature e l’allerta temporali al sud, il vero epicentro della tempesta invernale delle prossime ore sarà la penisola balcanica, dove è già scattata l’allerta massima per nevicate eccezionali. Tra questa sera e la giornata di domani sono attese autentiche bufere di neve che colpiranno duramente Romania, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Albania e Grecia. L’interazione tra il nucleo gelido continentale e l’umidità mediterranea darà vita a una grande nevicata particolarmente violenta tra sabato sera e domenica mattina, con la neve che scenderà in modo abbondante fino a quote molto basse e localmente fin sulle pianure, accompagnata da venti gelidi oltre i 75km/h e seri rischi di isolamento per i centri interni. Questo enorme accumulo nevoso sui Balcani fungerà da ulteriore frigorifero naturale per i venti di grecale che soffieranno verso l’Italia nei primi giorni di dicembre, garantendo il proseguimento di un inverno partito con largo anticipo e destinato a mantenere alta l’attenzione meteo ancora a lungo.

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